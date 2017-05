El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, dejó entrever esta mañana que piensa desistir, finalmente, de su eventual candidatura a Presidente. Indicó que -en las condiciones actuales- se concentrará en las obligaciones asumidas con la ciudad de Asunción. Consultado por ABC Cardinal sobre si ha decidido cumplir su periodo en la intendencia, abandonando sus intenciones de ser candidato a presidente de la República, el jefe de la comuna asuncena contestó: "No me desagrada la idea por dos motivos: primero, porque no veo fácil el armado de algún tipo de coalición importante, grande, trascendente de la oposición; hay demasiadas cosas que resolver todavía, y no hay mucho tiempo". Añadió que, en segundo lugar, a él le "interpela mucho" el tema de qué hacer con el compromiso que asumió el 15 de noviembre del 2015, cuando ganó las elecciones para la intendencia de Asunción. "Eso a mí me hace pensar mucho, estas cosas que hacemos hoy, los acuerdos con el Gobierno central, y digo, a la pucha, este es mi camino hacia el 2020, después veremos qué hago", expresó. Agregó que, "en términos doctrinales", para estos compromisos asumidos como intendente "tengo que estar" y para lo otro, solamente en un caso excepcional. Al señalársele que públicamente está dando la "pista" de que se queda en el cargo, independientemente de que vaya a esperar la evaluación de su equipo político, Ferreiro respondió: "Sí, eso está vigente. Yo por eso había hablado aquella vez de 45 días, eso está corriendo, ayer los muchachos contaban si era 15 ó 20 (días), y bromeando les decía que no cuenten feriados, ni sábados y domingos, pero realmente va corriendo el calendario". Sobre el punto, acotó que también hay un calendario electoral, "y reitero, uno también va percibiendo y no ve que haya una salida fácil a esta situación. Está el PLRA, están perdiendo interés los sectores progresistas, y cuando uno no ve la luz al final de túnel, hay que bajar nomás la velocidad y tranquilizarse". Subrayó que, por otra parte, le pesa el compromiso grande asumido con Asunción, "que es difícil, una ciudad compleja, que todos los días nos mantiene prácticamente en alerta". FUENTE ABC DIGITAL