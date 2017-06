Varios carteles que indican el horario y los medios para realizar el pago del estacionamiento tarifado ya se están instalando en varias zonas de la capital del país. Los mismos causan una leve confusión en los conductores. "Que no se confunda la gente, el sistema no está vigente y no se va a realizar ningún cobro ni tampoco le van a aplicar multas", aclaró en comunicación con ÚLTIMAHORA.COM Luis María Pereira, director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción. Informó que los carteles fueron instalados por la empresa Parxin, quien fue adjudicada como la encargada del cobro del tan polémico estacionamiento tarifado en Asunción. En los carteles, se aclara que el estacionamiento tarifado tiene un horario de 7.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 de lunes a viernes y que los tickets se pueden pagar a través de Billetera Personal, Tigo Money, Pago Express, Pago Móvil y redes Infonet. Pereira explicó que la instalación de los carteles es parte de la preparación que requiere el sistema a contar con la señalización para los conductores. El cobro del estacionamiento en Asunción regirá desde el próximo 17 de julio. Incluso, a partir de la puesta en marcha del proyecto, todo el primer mes no se aplicarán multas, ya que la empresa, según el contrato, debe dedicarse en ese periodo de tiempo a la información y capacitación del nuevo sistema de estacionamiento tarifado. Dijo que habrá funcionarios orientando a los conductores sobre cómo funciona y cómo realizar sus pagos, ya que al ser algo nuevo, es normal que a la gente le lleve un tiempo adaptarse. "Desde luego que como no hay ninguna comunicación diferente a la que se conoce oficialmente, porque se habla mucho de la posibilidad de rescindir contrato, pero eso no se estableció aún de forma legal y el análisis de la Contraloría General de la República no está listo", manifestó el director de Tránsito. Explicó que pese a la suspensión el contrato obliga a la empresa a seguir con los trabajos, y parte de eso era la instalación de la señalítica en tiempo y en forma. "Por el momento el contrato está vigente, solo hubo variación en la fecha de inicio del cobro". La Junta Municipal de Asunción resolvió prolongar por 45 días la vigencia del estacionamiento tarifado luego de que la Contraloría recomendara rescindir contrato con Parxin basándose en que la empresa no presentó la documentación requerida por la Comuna en el tiempo establecido. Además, según Pereira, la suspensión se realizó para que se pueda en ese periodo de tiempo lograr una mayor divulgación y tratar con la empresa algunos puntos que preocupan a la gente. Por su parte, y pese a las críticas de todos los conductores que a diario ingresan a la capital del país, la Municipalidad no prevé retroceder en este proyecto que afectará en gran medida el bolsillo de los contribuyentes y los de otros municipios. Fuente: Ultima Hora