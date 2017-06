Hugo Velázquez, actual titular de Diputados, dijo que si lo sacan de la mesa directiva del Congreso ganará más tiempo para dedicarse a su campaña política. Además, aseguró que el oficialismo no es imbatible, en relación a las próximas internas coloradas. En conferencia de prensa, el diputado Hugo Velázquez, actual presidente de la Cámara Baja (ANR), afirmó que si sus colegas lo sacan de la mesa directiva del Congreso no lo van a perjudicar, sino que, por el contrario, ganará muchísimo tiempo para dedicarse a su campaña política de cara a las próximas internas coloradas. Cree que los “tres grupos” de la disidencia colorada llegarán unidos y que puede ser difícil pero no es imposible ganar a Honor Colorado: “El oficialismo, les aseguro, no es imbatible”, señaló. En referencia al refugio político que pidieron a Uruguay los cuatro procesados del PLRA por los incidentes del 31 de marzo, día en que se quemó el Congreso, dijo que es un derecho del Partido Liberal solicitarlo. “Es un camino que ellos eligieron argumentando que ahora no hay garantías en el Ministerio Público ni en la Justicia. Me llamó mucho la atención por la manera en que detuvieron a Stiven, porque esta persona fue a cumplir los trámites que le dieron en el juzgado; sin embargo, lo detuvieron”, expresó. Manifestó que este hecho genera una duda tanto sobre la independencia del Poder Judicial como del Ministerio Público. “No sé si el presidente de la República quiere presionar al Ministerio Público, por eso lo está criticando públicamente”, cuestionó. Fuente: ABC Color