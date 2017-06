En la mañana de este martes, aproximadamente a las 5:30, un ómnibus de la Línea 41 cayó en un enorme bache de aproximadamente un metro de diámetro. El chofer no pudo divisar la dimensión de la abertura ya que aún no amanecía por completo El cráter se encuentra sobre la Avenida Luis María Argaña, de Lambaré, de acuerdo a lo informado por Noticias Paraguay. Los vecinos indican que no es la primera vez que el bache se hace protagonista de averías en los vehículos que transitan por el lugar. Hace aproximadamente un mes que el cráter se encuentra en la vía, y hace tan solo 15 días atrás, los funcionarios de la municipalidad realizaron un bacheo completo, pero el mismo no persistió, ya que las calles se mantienen prácticamente en el mismo estado. Los vecinos piden a la Essap y a la Municipalidad de Lambaré que se vuelva a trabajar sobre la avenida, teniendo en cuenta que en el bache hay un caño roto que constantemente emana agua FUENTE PARAGUAY.COM