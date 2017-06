Teniente Primero de Infantería Manuel Irala Fernández, un soldado destacado de la Guerra del Chaco, desde hace 11 años cuenta con un distrito que lleva su nombre, en el corazón del Gran Chaco Americano, tierra árida a la que sirvió y salvó de los bolivianos. Manuel nació en Concepción, se destacó como soldado de las Fuerzas Armadas Paraguayas en el Chaco y murió en la ciudad de Luque, donde hoy descansan sus restos desde su muerte en 1979. Este 12 de junio se recordó a los héroes de esta guerra conmemorando la firma del Tratado de Paz, y por supuesto, no se puede dejar de lado a este guerrero que aunque ya no está, sigue haciendo historia. Lo que está vivo en esta ciudad azul y oro es la indignación y la tristeza de ver la casa de este póstumo Hijo Dilecto de la ciudad demolida para que en su lugar construyan un supermercado dedicado a la venta de carne vacuna y lácteos. La ingratitud para con este héroe estratega de la Guerra del Chaco llevó a que un grupo de concejales de lo que anteriormente era el distrito decidiera ponerle su nombre a un municipio creado recién en el 2006. Los libros de historia, las reseñas en internet y las versiones de los pobladores del Chaco, recuerdan su gran hazaña, la que justamente le valió el apodo de "Yacaré Valija". Irala Fernández era jefe de patrulla de los soldados que tenían a su cargo la guardia enemiga, fue así como logró infiltrarse en el campamento principal de Chirife de donde se alzó con una maleta que contenía estrategias importantes del ejército boliviano: coordenadas de la hora exacta y el lugar por donde cruzaría una comitiva enemiga. La maleta contenía mapa, dinero, ubicación del resto de los campamentos chirifistas, y un cuaderno con miles de nombres anotados, pueblo por pueblo, con los nombres de los traidores que colaboraban con Chirife. Fue el Mayor Félix Cabrera quien lo felicitó después de aquella misión tan importante y expresó: "Nde Manuel, le entraste como yacaré a la valija". Desde ese momento no dejaron de llamarlo por su apodo. Otra historia que resaltan los chaqueños de las habilidades del paraguayo, es que con sus rasgos, fácilmente pasaba como boliviano, imitando el tono autóctono de estos pobladores y filtrándose entre sus filas. El teniente Irala Fernández luchó también en la batalla de Toledo, donde desempeñó un gran papel. En el Fortín que está ubicado en esta zona, existe actualmente un busto suyo, acompañado del de otros héroes de guerra como el general de Brigada Juan Bautista Ayala y el general de Brigada Alfredo Patricio Ramos Ríos. FUENTE ULTIMA HORA