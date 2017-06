El ministro de la Senad, Hugo Vera, cifró en unos US$ 9.000.000 el perjuicio a los narcotraficantes tras la incautación de 18 toneladas de marihuana ayer en Hohenau, Itapúa. La droga proviene de San Pedro y alrededores. Vera agregó que, si bien existen detenidos en el caso, ahora buscan a los verdaderos responsables del cargamento. El titular de Senad manifestó que ni los encargados del puerto privado “Paredón”, que pertenece a la familia Zapag, ni los dueños del buque “Juanjo A.”, que transportaba la droga, son responsables del cargamento de la carga ilegal. Vera detalló a radio ABC Cardinal que ahora se busca a los verdaderos dueños que pusieron la droga entre semillas de soja. Lea más: Interceptan en el Paraná un buque con 18 toneladas de marihuana “Este es un puerto de exportación. (...) Con información de inteligencia teníamos la información a esperar que el buque salga del puerto y allí se procedió a la detención. La intervención de la Armada fue clave. El capitán de este remolcador es el responsable de la carga contenida, él no pudo haber no sabido (que había marihuana en su barco)”, manifestó el ministro de Senad. En otro momento, contó que el precio de la marihuana está a US$ 400 por kilo en la Argentina, adonde iba el buque. “El perjuicio es de unos US$ 9 millones”, manifestó. En la operación quedaron presos los 13 tripulantes paraguayos: el capitán Alcides Lugo, el práctico José María Manzi, el jefe de máquinas Cristhian Ramírez, el maquinista de segunda Roque Lino Cáceres y los engrasadores Elio David Martino y Pedro González Torres. La nómina incluye también a los marineros Arnaldo Andrés Candia, Osmar Ramón Ramírez, Pedro Antonio Bernal, Carlos Samudio Fleita, Carlos Sosa y Diego Insfrán Rolón, así como al cocinero Benigno Martínez. FUENTE ABC DIGITAL