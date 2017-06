El periodista Camilo Soares confirmó que se postularía con ciertos escenarios y condiciones para un cargo electivo en específico para el 2018. Mira a Mario Ferreiro como alguien que cumpliría estos requisitos. Él evalúa tener una banca en diputado, sin embargo, para que se pueda candidatar quiere una relación estrecha en la disidencia ya que es la única manera en que se puede confrontar al Partido Colorado. No pide siquiera un gobierno socialista o de izquierda, sino uno con ideales progresistas, según explicó para el programa Al Pie de la Letra de Noticias Paraguay. "Aprendí a respetar y admirar al Partido Colorado. Incluso vi la inmensidad de diversidad que existe dentro, no obstante, no se puede negar que es un sector político que siempre representó los intereses económicos de un grupo en el Paraguay, y con el gobierno de Horacio Cartes, esto se enfatiza", expresó. Ve a Mario Ferreiro como una persona que lograría unir a la oposición, incluso junto a su hermano Adolfo Ferreiro, pero si un mínimo detalle le es obstáculo al actual intendente de Asunción, Soares le recomienda que se dedique exclusivamente a la administración de la capital. FUENTE PARAGUAY.COM