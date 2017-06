Los paraguayos son muy solidarios, pero aún no comprenden totalmente la importancia de la donación de sangre. Te contamos algunos tabúes sobre este acto solidario. Hoy se conmemora el día mundial de la donación de sangre. Esta práctica, es un método que sirve para salvar vidas, siendo la donación una fuente fundamental de la medicina moderna para los procesos de recuperación de distintos tipos de enfermedades, operaciones, accidentes entre otros. A nivel nacional nos encontramos aún con inconvenientes en cuanto a la donación, esto, a causa de los mitos que se crean sobre esta práctica. Existen varios tabúes que deben ser derribados por parte de la población, para que la donación sea un acto voluntario y continuo. Uno de ellos son los tatuajes, que no evitan que las donaciones se realicen. Una vez que haya pasado un año de la aplicación del mismo, las personas pueden donar sangre con tranquilidad. Así también el miedo por ser contagiado por alguna enfermedad, es uno de los mayores impedimentos; sin embargo, se debe tener en cuenta que los elementos para la extracción de sangre son totalmente descartables, así que no existe riesgo alguno de contraer ningún tipo de infección, explica la Dra. Elsi Vargas, del Banco de Nacional de Sangre. Por otra parte, una vez que se realiza la donación el organismo vuelve a recuperar de forma fisiológica y natural la cantidad exacta de sangre que fue extraída. Los requisitos que se deben tener en cuenta para la donación de sangre es la mayoría de edad y contar con más de 55 kilogramos de peso. En el lugar se realizan fichas clínicas que indican la salud del donante, de esta forma también se trabaja por el bienestar del donador. Las unidades que se requieren por año son de 85 mii a 90 mil. Esta suma está pensada para cirugías, operaciones de trasplantes de órganos y accidentes de tránsito. Lo importante sería que estas donaciones sean de forma altruista y no solo en caso de necesidades urgentes. Con la donación de sangre se salvan 3 vidas humanas diariamente. FUENTE PARAGUAY.COM