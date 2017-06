Al cumplirse cinco años de la masacre de Curuguaty, el exjefe de Orden del Departamento de Canindeyú, Miguel Anoni, aseguró no arrepentirse de lo sucedido ese fatídico día y reiteró postura la policial de que se trató de una emboscada de los campesinos. “Pudo haber más muertos si no se disponía una primera orden del ministro del Interior Carlos Filizzola de ingresar desarmados. Luego de un pedido se nos habilitó a que vayamos con nuestras armas reglamentarias, pero esa última información no llegó a todas las dependencias, por lo tanto muchos estaban solo con la cachiporra”, relató el entonces jefe de Orden del Departamento de Canindeyú Miguel Anoni, sobre lo sucedido en la masacre de Curuguaty. El agente policial recibió seis impactos de bala durante el enfrentamiento. “Se sabía que algo así podía pasar, debido a las amenazas que recibíamos de parte de Rubén Villalba (…) Fue una emboscada, es categórico”, afirmó. Cuando fue consultado respecto a si sentía culpa por lo sucedido, aseguro que se arrepiente de nada. “Si no era yo el que estaba ahí, iba a ser otro compañero. Hoy doy gracias a Dios por la vida y queda el pedido de que nunca más vuelva a suceder este tipo de hechos”, expresó en contacto con ABC Cardinal. Fuente: ABC Color