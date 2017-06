El senador Eduardo Petta dijo que con el golpe perpetrado ayer en Diputados se consolidó el autoritarismo del gobierno de Horacio Cartes, que chantajea a los políticos con “billetera” o con librarlos de algún proceso judicial a cambio de su lealtad. “Estamos hablando de un Gobierno autoritario. No hay ningún respeto a las instituciones y a la Constitución Nacional; éstas están siendo atropelladas por el Gobierno, con aliados, pero nada es gratis”, dijo el senador Petta, quien pertenece al Encuentro Nacional pero es aliado político de Colorado Añeteté, en la disidencia colorada. Para el legislador, Horacio Cartes negocia de esta forma: ofrece cargos en el Gobierno a los opositores o busca alguna causa judicial y les chantajea con los mismos. A la primera estrategia le llamó “billetera” y a la segunda, “prontuario”. “Yo sostengo que el Gobierno manejó todo este tema con billetera y prontuario. Billetera es poder darte un cargo (...) 'Necesito tu ayuda... quiero esto y te doy esto a cambio. Si no aceptás billetera, miro tu prontuario. Si no aceptás, tengo medios y sicarios periodísticos que van a ir contra vos'”, argumentó. En otro momento, aseguró que el oficialismo no quiere que se repare la fechada del Congreso que se incendió el pasado 31 de marzo porque quiere usarlo en campaña electoral como una suerte de victimización. Diputados cartistas, llanistas y luguistas violaron la Constitución al destituir a sus colegas Julio J. Ríos (ANR disidente) como su representante ante el Consejo de la Magistratura y Eusebio Alvarenga (PLRA efrainista) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tenían que cumplir tres y cinco años de servicio, respectivamente. Sus reemplazantes, Clemente Barrios (cartista) y Sergio Rojas (llanista), juraron ayer a las 22:55. Antes de esto, cambiaron el reglamento de la Cámara Baja y nombraron a Pedro Alliana como presidente de Diputados. Fuente: ABC Color