Los senadores podrían elegir a sus nuevas autoridades en una sesión a realizarse este jueves, de acuerdo con lo expresado por el legislador oficialista Gustavo Alfonso. Fernando Lugo ocuparía la presidencia del Congreso. El acuerdo o el pacto entre los colorados oficialistas, liberales llanistas y el Frente Guasu estaría cerrado para la designación de las nuevas autoridades de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. La solicitud de una sesión preparatoria fue entregada en la víspera y, si en un principio estaba previsto para el viernes, todo apunta a que se llevaría adelante luego de la sesión ordinaria de este jueves. "Lo que puedo adelantar es que posiblemente tengamos la sesión preparatoria en la fecha", expresó el senador Gustavo Alfonso a la emisora 780 AM. A pesar de que no quiso entrar en detalles sobre el acuerdo argumentando que no formó parte del equipo negociador, dijo que la tendencia es que la presidencia de la Cámara de Senadores, y por ende del Congreso, sea para un integrante del Frente Guasu. La nucleación política de izquierda presentará la candidatura del senador Fernando Lugo, que de acuerdo con las informaciones, tiene los números suficientes para ocupar el cargo. Con el pacto, la Vicepresidencia primera de la Cámara Alta sería para un colorado oficialista y la segunda se quedaría en manos del llanismo. "A nosotros nos interesa la gobernabilidad e institucionalidad y que estos cargos no sean utilizados como en el actual periodo, para hacer un tipo de política de oposición con fines electoralistas", expresó Alfonso. La posibilidad de que Lugo quede en línea de sucesión de la presidencia de la República, se da justamente a cinco años de la masacre de Curuguaty que derivó en su destitución vía juicio político. Los que en ese momento fueron sus verdugos y luego aliados pro enmienda, que son los cartistas y los llanistas, ahora prácticamente lo catapultan con este apetecible cargo en puertas de las elecciones. Fuente: Ultima Hora