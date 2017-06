El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) dispuso la clausura de varias carreras y filiales de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) por carecer de habilitación. A la par se ordenó la intervención de esta casa de estudios. El organismo dispuso en la sesión de este viernes la clausura de varias filiales y ofertas académicas no implementadas conforme a la Declaración Jurada Catastral presentada por la universidad. Las ocho carreras inhabilitadas, en todas sus filiales, son Administración Rural y Agropecuaria, Criminalística y Criminología, Notariado y Escribanía Pública, Licenciatura en Artes Teatrales, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Dibujo y Pintura, Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Licenciatura en Diseño Industrial. En lo que respecta a las 13 filiales, se ordena la clausura de las sedes de UPAP de Mariano Roque Alonso, Yasy Cañy, Coronel Bogado, Benjamín Aceval, 3 de mayo, Horqueta, Minga Guazú, Villa del Rosario, Remansito, Cambyreta, Villa Ygatymí, Puerto Elsa y su Aula Virtual de Asunción. Asimismo, decidió la intervención de oficio, de acuerdo a las causales analizadas de la mencionada universidad, conforme la Resolución N° 14/14, de fecha 9 de octubre de 2014. También dispuso la designación del Prof. Dr. Julián Agüero De León en carácter de interventor de la UPAP, conforme a las facultades y atribuciones previstas en las normativas vigentes. Cabe recordar que estudiantes de esta universidad, de la sede de J. Eulogio Estigarribia, denunciaron los primeros días de junio que fueron estafados por la institución, atendiendo que este año iniciaron la carrera de Profesorado en Escolar Básica, pero que de un día a otro fueron comunicados por la dirección que el curso se cerraba porque no estaba habilitado. 200 CARRERAS CLAUSURADAS Por otro lado, en lo que va del 2017, el órgano regulador de la Educación Superior ya cerró unas 200 carreras -en su mayoría del área de la Salud- de pregrado y posgrado de varias universidades del sector privado que estaban operando irregularmente porque no contaban con la habilitación correspondiente. También se clausuraron más de 50 filiales. Están canceladas las carreras de Ciencias de la Salud, de distintas filiales, de las universidades: Tres Fronteras, Hispano-Guaraní y de la Unasur. También se ordenó la clausura de las carreras de Medicina de las universidades: Leonardo da Vinci, Universidad del Chaco, Universidad Central del Paraguay, Universidad del Sol y la Autónoma San Sebastián de San Lorenzo. Empero estas seis últimas siguen operando gracias a una medida cautelar (o “salvataje”) que le otorgaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia Miryam Peña, Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco, en abril pasado, en detrimento de la calidad educativa de los futuros profesionales del país. En una gran mayoría, esas ofertas que fueron canceladas por el Cones se abrieron en su momento bajo el amparo de la Ley 2529/06, más conocida como “ley Marcos”, que ya está derogada desde el 2010. Por su parte, la Unasur tiene 14 carreras –principalmente del área de la salud– clausuradas por falta de habilitación. Miles de alumnos hoy están a la deriva y aseguran que se sienten estafados porque sus carreras, al no estar en regla, son “mau” y, por tanto, no podrán acceder al título. FUENTE ABC