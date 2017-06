La pobreza afecta ya a 1.949.272 personas, es decir al 28,86% de la población del país, lo que representa un aumento de 2,3 puntos, según la encuesta permanente de hogares (eph) 2016, divulgada ayer por la dgeec. Los datos oficiales dados a conocer con demora por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) confirman lo que ya habíamos publicado, que la pobreza durante el gobierno de Horacio Cartes se incrementó el año pasado con relación al ejercicio 2015 y golpea con mayor dureza en el área rural. La pobreza total pasó de 26,58% de la población en 2015 a 28,86% en 2016, lo que significa que 1.949.272 paraguayos residen en hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica de consumo estimado para dicho año. En ese contexto, la pobreza urbana crece de 19,4% a 21,9% de la población y la rural aumenta de 37,7% a 39,7%, de acuerdo a los datos de la DGEEC, que fueron presentados por la titular de dicha entidad, María Elizabeth Barrios, y el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas. La primera entidad estatal citada señala que en términos absolutos la mayor cantidad de población pobre se encuentra en el área rural, albergando a 1.044.509 personas en tal situación, en tanto que en el área urbana el número de pobres es de 904.763 personas. “En consecuencia, en el ámbito rural la pobreza es más extendida tanto en incidencia como en cantidad absoluta”, puntualiza el informe. Prioriza la política Cartes, sin embargo, en los últimos años viene priorizando su continuidad en el gobierno, primero buscando la aprobación de una enmienda inconstitucional para pretender su reelección, que fracasó por la presión de la ciudadanía; y ahora busca posicionar al exministro de Hacienda Santiago Peña como candidato colorado a la presidencia de la República para las elecciones generales de 2018. Pobreza extrema En cuanto a la pobreza extrema o personas que están en situación de indigencia, el informe explica que afecta a 387.242 paraguayos y representa el 5,73%. De esto, la mayor parte se encuentra en el área rural con 12,17%, que equivale a 320.069 personas, y en el área urbana 1,63%, que representa 67.173 personas. El 83% de los pobres extremos se encuentran en el área rural; por lo tanto, la más afectada por la indigencia. Se considera que están en pobreza extrema a aquellas personas cuyo ingreso mensual per cápita no logra cubrir el costo de una canasta mínima de consumo alimentario establecida de acuerdo a patrones de consumo. Nuevos valores establecidos Los nuevos valores establecidos para la línea de pobreza total, que incluye la canasta básica de alimentos necesarios para cubrir un conjunto mínimo de requerimiento calórico, para la pobreza extrema en el sector urbano equivale a G. 235.088 por persona mensual, mientras que para el sector rural, G. 214.690, según explicó ayer la titular de la Dirección de Estadísticas, María Elizabeth Barrios. En el caso de la pobreza total, añadió la especialista, el costo de una canasta básica de alimentos, más otros bienes y servicios (bienes del hogar, educación, salud, transporte, etc.) en el área urbana asciende a G. 630.525 por persona mensual, mientras que en el área rural equivale a G. 446.798. FUENTE ABC