Una mujer de 19 años en presumible estado etílico perdió el control de la camioneta que conducía y ocasionó un accidente tras impactar contra otro rodado. Su vehículo volcó, chocó contra una columna de la ANDE, hasta derribar árboles y terminar al carril contrario. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en una curva ubicada sobre Coronel Martínez y la avenida Mariscal López; una cuadra antes de llegar al viaducto de Madame Lynch. Agentes de la Comisaría 2. ª Central revelaron que un vehículo volcó luego de haber protagonizado un accidente de tránsito en Fernando de la Mora zona norte. Dos personas resultaron heridas: La conductora de una camioneta, Alejandra Rodríguez Bogado de 19 años y su acompañante Luis Benítez Galeano de 18. Solo sufrieron heridas leves, según uniformados. Ambos estaban a bordo de una camioneta Toyota Cami color azul sin chapa. Este vehículo circulaba sobre la avenida Mariscal López, cuando al llegar a su intersección con Coronel Martínez, la joven perdió el control de su móvil, chocó contra una columna del tendido eléctrico y luego impactó contra otro rodado. La camioneta de Alejandra dio varias vueltas y se llevó por delante varios árboles pequeños, incluso y logró cruzar un paseo central de la zona, de esa manera, pasando al carril contrario, donde impactó contra una Toyota IST color azul, conducido por Cristian Gabriel Cáceres Villalba de 22 años. El joven y su acompañante resultaron ilesos pese al fuerte impacto. Oficiales intervinientes dieron a conocer que la joven de 19 años, que causó el accidente, presumiblemente estaba bajo los efectos del alcohol al momento de percance. La mujer pretendía llegar a Asunción. Finalmente no se pudo precisar si la joven estaba o no ebria, debido a que tuvo lesiones y fue trasladada al Hospital del Trauma. Por su parte los acompañantes dijeron que Alejandra no ingirió bebidas alcohólicas. FUENTE ULTIMA HORA