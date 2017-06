La fiscala Francisca Gómez se mostró ofuscada cuando se le pidió detalles sobre el accidente fatal en el que estuvo implicado su colega, el fiscal Marco Alcaraz. Todo apunta a que la investigadora buscó protegerlo. El agente dio positivo al alcotest Francisca Gómez conversó con radio ABC Cardinal este lunes y se la escuchó nerviosa cuando se le consultó sobre los detalles del accidente donde estuvo implicado su colega, Marco Alcaraz, jefe de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público. Esta persona estuvo implicada en un accidente frente a la Conmebol el domingo por la tarde. Una persona, que circulaba en motocicleta, falleció. “No tengo nada todavía, eso ko no se hace al instante. ¿Cómo la prensa va a tener (datos de la prueba de alcoholemia) y yo no? Quiero tener las pruebas para saber quién tiene la culpa del accidente”, dijo Gómez. Una de las cuestiones que más llama la atención es que la fiscala Gómez dijo que su colega tenía la preferencial, que corresponde a la avenida Autopista, cuando en realidad no fue así según el informe policial. El móvil en el que circulaba el fiscal salía del Hotel Bourbon y el motociclista impactó contra uno de los costados de la camioneta antes de fallecer. Alcaraz estaba al mando de un vehículo Mazda Atenza con placa BZL 460. La víctima fatal fue Jorge Nicolás Saucedo, de 41 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Kenton de color rojo, con matrícula 064 BEH. El fiscal dio positivo al alcotest con 0,16 mg/l, pero la prueba se hizo unas cuatro horas después del accidente, según dijo el subcomisario Marcelino Brítez, subjefe de la comisaría 3º de Luque, también en conversación con radio ABC Cardinal. Fuente: ABC Color