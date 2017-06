Hugo Javier, Gustavo Cabañas, Ayesa Frutos, Mili Brítez y Rocío Núñez son algunas figuras de la farándula que pretenden conquistar un curul del Congreso. Varios partidos apuestan por las figuras mediáticas. Rubén Rodríguez no es la única figura mediática que se lanza a la política. Desde hace varios meses suenan nombres de famosos que incursionan en los partidos políticos. El humorista Gustavo Cabañas indicó ayer a ÚH que está en conversaciones con varios referentes del Partido Colorado para presentar su candidatura a diputado por capital. Cabañas relató que tiene muchas ganas de cumplir con varias propuestas en el ámbito de la educación y el arte, pero que se necesita estar en el lugar de la toma decisiones y los recursos para emplear las ideas. "Quiero dedicarme a la gente y creo que puedo ayudar generando proyectos para el arte y la educación", precisó. Aseguró que cuando decida lanzarse de lleno a la arena política anunciará con qué sector de la ANR trabajará y posiblemente será en el transcurso de esta semana. "Yo tengo planes de presentarme y mi objetivo es llegar al Congreso para trabajar por la gente", señaló. Al ser consultado si se considera cartista o anti, el humorista mencionó que no tiene nada en contra de nadie. "Quiero mover propuestas y por eso me interesa ser diputado", dijo. Por el Partido de la A, agrupación liderada por el director del Mercado de Abasto, Oti Sánchez, fueron presentados la ex modelo y empresaria Ayesa Frutos y el conductor de radio y televisión Mili Brítez como posibles candidatos a legisladores. "No es nada fácil. Hay que ver de una forma diferente lo que está sucediendo en Paraguay. No podemos seguir teniendo gobernantes que solo se mueven por sus intereses", dijo Brítez durante su presentación. "Paraguay necesita una unión comprometida con el progreso sin importar los colores partidarios. Podemos aportar entre todos y tener el país que tanto soñamos", dijo por su parte, la ex modelo. La ex modelo Rocío Núñez también tiene aspiraciones de llegar a la Cámara Baja, en representación del Departamento Central. "Voy construyendo paso a paso mi base electoral para lanzar mi candidatura. Estoy trabajando con las bases del partido de diversos distritos del departamento Central. Me gusta el servicio a la gente y por eso sé que por medio de Dios y la gente voy a llegar a un espacio de poder en el 2018", dijo. También el locutor Hugo Javier González Alegre, conocido como el "Número 2," se lanza a la arena política buscando un curul del Departamento Central en la Cámara de Diputados. El locutor oficializó su candidatura el jueves pasado por el movimiento Tu Asunción, liderado por el diputado Óscar Tuma, quien tiene intenciones de ser senador en el próximo periodo parlamentario, acompañando al oficialismo. Fuente: Ultima Hora