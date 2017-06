El Encuentro Eucarístico Arquidiocesano culminó ayer con un mensaje a los jóvenes católicos: el de abrazar a los excluidos, pobres, diferentes y extraños como a Cristo. En el 2018 se hará un foro de juventud nacional. Los obispos del Paraguay llaman a los jóvenes en Cristo a ser protagonistas en la construcción del país instándolos a involucrarse activamente en procesos educativos, en organizaciones civiles y a asociaciones políticas que buscan el bien común. El mensaje fue leído ayer por monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, durante la celebración que se realizó en la Catedral Metropolitana, como cierre del Congreso Eucarístico Arquidiocesano. La Catedral fue sede del último encuentro de la fiesta del Corpus Christi. Los jóvenes fueron los principales protagonistas de este abrazo a Cristo, tal como señala el lema de este encuentro que duró cuatro días y contó con la presencia del cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo (Uruguay) y de fray dominico Nelson Medina. Ante decenas de confirmandos, provenientes de distintos puntos de Central, los miembros de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana presentaron en la explanada del edificio un flash mob. Durante su homilía, monseñor Valenzuela comentó que desde la eucaristía se experimenta el inmenso amor que Dios nos tiene. "Y que ese inmenso amor no queda en nosotros, sino que debe expandirse, llegar a crear cultura, una cultura de amor que se hace en solidaridad y servicio, particularmente, hacia los jóvenes y los pobres". Dijo que abrazar a Cristo invita a abrazar al que es diferente: el excluido, el pobre, el extraño, el extranjero. Cristo quiere esto para vivir con él una amistad auténtica. "Jesús es espiritualidad en acción que motiva a vivir", sostuvo. Por otra parte, en la carta de los obispos a los jóvenes, los religiosos sostienen que el protagonismo de los mismos en la construcción de un país debe favorecer un crecimiento integral de las personas en sociedad, con el medioambiente y su relación con Dios. Compromiso. El Congreso Eucarístico Arquidiocesano no fue solo para los jóvenes, pero el último día del encuentro se les dedicó un espacio exclusivo, teniendo en cuenta que son el motor de una sociedad que busca el cambio. Rafael Almada llegó desde Limpio y pidió a los jóvenes que no se alejen de la Iglesia una vez que terminen la catequesis y reciban el sacramento de confirmación. "Este tipo de encuentros nos motiva muchísimo para seguir. Si bien ya no voy todos los domingos a misa, siempre trato de asistir", comentó. Justamente, el objetivo de este encuentro fue el de renovar la fe en Cristo por medio de la eucaristía y transformar el evangelio en acción. Monseñor Valenzuela comprometió a todos a prepararse para el Foro de la Juventud sobre el tema Juventud, Iglesia y Sociedad, evento que se hará en el 2018 y que unirá a todas las diócesis. Participamos en el encuentro muy feliz. Se busca cambiar eso de que a los jóvenes no nos importa nada. Nos comprometemos a seguir a Cristo. Évelin Espínola, confirmando. Es una gran experiencia porque nos ayuda más a abrirnos a Dios. Es una oportunidad para renovar la fe y seguir el camino de Dios. Luis Gómez, confirmando. Fuente: Ultima Hora