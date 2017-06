La temporada de influenza y otros virus respiratorios se adelantó en este 2017, lo que provoca mayor cantidad de consultas médicas. Hasta el momento se registran 240.000 casos de influenza a nivel país. La directora de Vigilancia de la Salud, doctora Águeda Cabello, informó en Monumental AM que desde el mes de marzo hubo un adelantamiento de temporada de influenza y otros virus respiratorios. Esto significó un aumento en las consultas pero sostuvo que no hubo severidad, ni aumento en las hospitalizaciones. Desde comienzos de este 2017 hasta este lunes se registraron 240.000 casos de influenza a nivel nacional. Además se observa un incremento semanal del 17% con respecto a la semana anterior, a excepción de los últimos días donde se registraron altas temperaturas. Cabello insistió en la consulta temprana, en el reposo, en los colegios que se utilicen filtros escolares, para que alumnos con gripe no vayan a clases para evitar el contagio e insistió en la vacuna. Además de la etiqueta de la tos y el lavado de manos para reducir la transmisibilidad, son otras formas de evitar la enfermedad. Fuente: Ultima Hora