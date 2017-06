Los dos imputados fueron declarados en rebeldía, por lo que se solicitó su captura inmediata. Los hombres no se presentaron a la audiencia de imposición de medidas. Milciades Agüero Coronel y Eduardo Rodríguez Mendieta son dos de los procesados por el caso de la quema del Congreso Nacional. El juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, fue quien declaró a ambos en estado de rebeldía, por no comparecer antes las autoridades cuando fueron citados. La lista de las personas procesadas por los disturbios ocurridos el 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, en el microcentro de la Capital, es bastante amplia. Tanto Agüero como Rodríguez no asistieron a la audiencia de imposición de medidas y tampoco presentaron ningún tipo de justificación. El Ministerio Público había puesto a disposición antecedentes de lo que ocurrió en la sede del Congreso, los ahora imputados habrían ingresado de manera violenta al lugar, luego de la sesión realizada de forma irregular, en la Cámara de Senadores. Además, los imputados habrían arrojado petardos contra efectivos de la Policía Nacional, ocasionando lesiones físicas y daños a bienes instalados en el edificio estatal. FUENTE PARAGUAY.COM