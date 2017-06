El senador Eduardo Petta será el candidato a la Gobernación de Central por el Movimiento Colorado Añetete, liderado por Marito Abdo Benítez. Será quien compita directamente contra el candidato de Cartes, Rubén Rodríguez. El Tribunal Electoral anuló la expulsión del legislador Eduardo Petta del Partido Colorado, esto lo anunció como una buena noticia en conferencia de prensa el precandidato a la presidencia por la disidencia, Marito Abdo Benítez. "Felicito a los magistrados quienes han tenido el coraje de hacer justicia", expresó respecto a la anulación que había sido presentada por el Tribunal de Conductas de la Asociación Nacional Republicana (ANR). "Queremos una competencia justa en el Departamento Central y espero que no vuelvan a utilizar atracos para impedir la competencia sana que necesita nuestro Partido Colorado", dijo Marito. La disidencia ya tenía la intención de que Petta sea el pre candidato a este cargo, lo que se pudo concretar gracias a esta resolución. De no ser el ex encuentrista el candidato, sonaba el nombre de su colega Ariel Oviedo. En otro momento, Abdo se refirió a Petta como alguien que defiende los intereses de la gente, una persona con militancia política y que va a competir contra un asalariado de Horacio Cartes, dijo refiriéndose al locutor Rubén Rodríguez quien oficializó su candidato por Honor Colorado en la noche del lunes. FUENTE ULTIMA HORA