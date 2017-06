La Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod) asevera que el impuesto a la exportación de granos es “lesivo a la economía, injusto, discriminador e inconstitucional” La Federación, comunicado mediante, señala además que la coyuntura en que se presenta el proyecto de ley en el Congreso Nacional no es compatible con el digno ejercicio legislativo. En este contexto, reclama a los parlamentarios, quienes están en sus bancas como representantes de la ciudadanía, coherencia y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y no hacer transacciones con la esperanza de las personas. La Federación señala asimismo que el trabajo es la base del progreso personal y del crecimiento nacional y que el trabajo solidario y organizado de los agricultores para autogestionar sus comunidades es el cimiento del desarrollo sostenible e inclusivo. Insta y dice que confía en que las personas a las que “con nuestro voto hemos llevado al Congreso Nacional” sabrán honrar esa confianza, velar por los genuinos intereses nacionales y rechazar este infame proyecto. Advierte que el sector cooperativo agropecuario no dejará de luchar hasta lograr este objetivo, en plena unidad con todos los gremios y sectores que promueven la dignidad y el respeto a los agricultores del Paraguay. Fuente: ABC Color