Existen rumores sobre posible postergación, pero Frente Guasu asegura que tendrán votos para la aprobación. Surgió propuesta de reducir al 10% el tributo a la exportación, pero solo de la oleaginosa. En medio de la amenaza de un tractorazo e inclusive de dudas sobre el posible tratamiento y aprobación del impuesto a la soja, el Frente Guasu asegura que junto con sus aliados en el Senado hoy se daría vía libre a la propuesta legislativa. El luguista Carlos Filizzola aseguró que habría acompañamiento de todos los sectores que votaron por la renovación de la mesa directiva, incluyendo al llanismo, el cartismo y el oviedismo. Ayer, en horas de la tarde, surgieron versiones sobre la posible postergación del tratamiento de los proyectos presentados por el Frente Guasu y por la bancada liberal. Ya entrada la noche Filizzola y el liberal Fernando Silva Facetti aseguraron que se trataría el proyecto de los luguistas. Este último incluso mencionó las modificaciones que se darían a la propuesta inicial, mencionando que se reduciría del 15 al 10% el tributo a la exportación, pero solo a la soja en estado natural, y no los demás granos, como el arroz, el trigo y el maíz. Varias bancadas se reunieron al mediodía, ayer, entre ellas la oficialista, y trascendió que supuestamente la directiva de la ministra de Hacienda, Lea Giménez, era que se vote por la postergación del proyecto. "Hasta el momento tengo entendido que se va a tratar con las modificaciones que se sugirieron. Espero que si se trata, se apruebe", manifestó Silva Facetti. "Calculamos que vamos a tener una mayoría", indicó. En ese mismo sentido se pronunció Filizzola. "No se va a postergar. Se va a tratar mañana nuestro proyecto. Todos los que votamos por la mesa directiva (acompañarán)", dijo el luguista. "El tema del tributo no es solamente lo que representa para la economía. La actividad ha generado una deforestación importante, tenemos problemas de medioambiente, migraciones", consideró, a su turno, Silva Facetti. "Consideramos justo que el sector sojero tenga mayor participación tributaria dentro de la economía, con la modalidad del impuesto directo. Moviliza casi el 60% de la economía", refirió el senador liberal. Pese a que el Frente Guasu asegura que este proyecto, que forma parte de la agenda legislativa, fue parte de un acuerdo con el cartismo, además de la presidencia de Fernando Lugo en el Congreso, sus demás aliados alegan que el compromiso fue solo para el tratamiento. "Coincidimos que se dé tratamiento. No hay ninguna imposición del texto", aseguró Silva Facetti. Los productores de soja están abiertamente en contra. Saguier dice que no votará por proyectos El senador liberal Miguel Abdón Saguier abiertamente manifestó su rechazo a los proyectos que proponen impuesto a la soja. Anunció que votaría en contra en caso de que se trate en la sesión de hoy, alegando que fue producto de un pacto que a su criterio es antidemocrático. No obstante, alegó que tampoco está a favor de este tipo de tributos. "En estas condiciones, no. Obedece a una voluntad política de un pacto", cuestionó. "Creo que hay que hacer una modificación de todo el sistema tributario paraguayo, sobre todo orientarlo no tanto hacia impuestos indirectos como a los directos", indicó. Fuente: ABC Color