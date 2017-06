Dos sindicatos del Banco Central del Paraguay están en puertas de una huelga exigiendo una serie de reivindicaciones pero según el propio titular del ente, Carlos Fernández Valdovinos, el directorio no les otorgará. El dirigente del Sindicato de Trabajadores del BCP, Édgar Echeverry, manifestó en Monumental AM que "primordialmente" piden el contrato colectivo para cubrir algunos puntos. Entre ellos, el reclamo del seguro médico que tuvo un revés para el Presupuesto General de Gastos de la Nación de este 2017. Además, denunció un amedrentamiento de parte del presidente del BCP. Señaló que mientras estaban en una tripartita en el Ministerio del Trabajo, Fernández Valdovinos convocó a una reunión con los trabajadores para amedrentarlos. Hasta habló mal de los sindicatos, según la versión de Echeverry. Por su parte, el titular del BCP afirmó que el Directorio no aceptará las condiciones propuestas por los trabajadores. Acusó que los sindicatos "no se ajustan a la realidad, ni a las situaciones sociales y económicas del Paraguay". Para Fernández Valdovinos, el punto principal de los reclamos pasa por las horas de trabajo. Acusó que los mismos no están dispuestos a trabajar 8 horas y para él es una falta de respeto que quieran trabajar menos con el salario que tienen. Fuente: Ultima Hora