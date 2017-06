Tras más de dos horas de debate, la Cámara Alta aprobó en general el impuesto a la exportación de soja en granos, sin tratar en particular. La sesión tuvo un abrupto final. Por 24 votos, la Cámara de Senadores resolvió ayer en sesión ordinaria aprobar en general y con modificaciones el proyecto de ley que grava con un impuesto del 15% la exportación de soja en estado natural. La unión del sector oficialista del Partido Colorado, del Partido Liberal (segmento llanista) y del Frente Guasu posibilitó la luz verde al gravamen. Entre los principales cambios que se quiere introducir al proyecto figuran la reducción de la tasa del tributo del 15% al 10%, así como la exclusión del maíz y trigo en la aplicación del tributo, para dejar solamente a la soja. Sin embargo, cuando se iba a discutir la postergación del eventual tratamiento en particular del proyecto (artículo por artículo), los mismos senadores que aprobaron la iniciativa abandonaron la sala. Resulta que los congresistas que estaban en contra argumentaron que se necesitaban dos tercios de los votos para fijar la fecha, mientras que los que estaban a favor aseveraron que solo hacía falta la mayoría absoluta. Tanto oficialistas como izquierdistas y llanistas buscaban la aprobación en general para tratar en particular la iniciativa, en una sesión posterior. EN SUSPENSO. De esta manera, queda sine die el debate del proyecto en particular, aunque referentes del Frente Guasu adelantaron que volverán a introducir el mismo una vez que se cambie la mesa directiva, es decir, cuando Fernando Lugo asuma la presidencia del Senado, lo que ocurrirá el próximo 1 de julio. Los defensores del proyecto aseguran que traerá equidad tributaria, dado que el 60% de toda la agricultura en Paraguay está constituido por la soja; a más de que se generarán más fuentes de trabajo en el país. No puede ser que los trabajadores más humildes, como los vendedores de remedios yuyos, abonen IVA y que las grandes agroexportadoras no paguen impuestos, cuestionó Filizzola. Los que están en contra manifestaron que no se resuelve la inequidad fiscal y que además se pone en riesgo el crecimiento de la economía, dado que Paraguay es el cuarto mayor exportador de soja en el mundo, lo que genera ingreso de divisas que dinamizan el mercado. Veto. Minutos después de que finalizara la sesión del Senado, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, llamó a conferencia de prensa para anunciar que el Poder Ejecutivo vetará la ley, en caso de ser sancionada. La jefa del Equipo Económico subrayó que la implementación de este tributo será "muy dañina" para la economía nacional, y "nefasta" para los pequeños y medianos productores. Remarcó que cualquier impuesto que se proponga debe tener en cuenta que será trasladado al productor; que este sector ha triplicado su facturación desde la creación del impuesto a la renta agropecuaria (Iragro); y que si bien hay acuerdo en que los agroexportadores deberían aportar más, se debe llegar a idear una ley con la que todos los partes puedan convivir. En este sentido, llamó nuevamente al diálogo para encontrar una propuesta equitativa. Evidente contradicción del Gobierno Los senadores cartistas votaron a favor del proyecto de ley, pero finalmente la postura oficial del Poder Ejecutivo es vetar la legislación, según anunció la ministra de Hacienda, Lea Giménez. Este hecho recibió el repudio de los congresistas colorados que simpatizan con el ala disidente. Mario Abdo Benítez, quien encabeza este segmento, aseguró que la normativa va a perjudicar a los pequeños productores y, tal como señaló el oficialista Juan Darío Monges, no resuelve el problema de la inequidad tributaria. Sin embargo, indicó que el voto tenía que haberse dado por el rechazo, ya que la ley no va a atacar a las grandes multinacionales, sino que va a recaer en los agricultores más humildes. Entre murmullos, algunos legisladores manifestaron que esto solo fue un señuelo del Ejecutivo para con el Frente Guasu. Opiniones "Vamos a dialogar con Hacienda, la idea es que no quede sin efecto" Queremos hacer una audiencia pública dentro de poco para tocar el tema de la política fiscal. Si esto está mal, traigan entonces lo que está bien. Vamos a esperar dos semanas, que pase esta presidencia, que es un poco más complicada, y entonces después volver a tratar (el proyecto de ley). Hagamos la discusión con la ministra de Hacienda (Lea Giménez) y seguramente en breve vamos a tener más modificaciones de las que hoy tuvimos. Lo importante es que el tema está instalado". Esperanza Martínez "Aún faltan hacer ajustes, pero el que gana más tiene que pagar más" "El espíritu de este proyecto es buscar mejor recaudación a los efectos de privilegiar a los sectores sociales y productivos. Sin embargo, en el análisis hemos encontrado que aún faltan hacer ciertos ajustes que conlleven fundamentalmente a tener una eficiencia tributaria. Armonizar el Iragro, el Iracis y el IVA. En la producción de soja el pequeño productor es afectado por los contratos que las multinacionales imponen. El que gana más tiene que pagar impuesto". Juan Darío Monges "Juego payasesco, una actuación miserable lo que sucedió" El senador colorado disidente Juan Carlos Galaverna, quien votó por el rechazo del gravamen, manifestó que los sojeros pueden desmovilizarse y que el Ejecutivo jamás va a aprobar. Calificó de acto cómico lo que ocurrió en la Cámara Alta. "Esta es una actuación miserable, los sojeros pueden desmovilizarse. Esta es una comedia y jamás van a aprobar. Es un juego payasesco. Acá lo único trascendente es que la minoría les ordenó que se retiren y se retiraron". Juan Carlos Galaverna Tributarista dice que proyecto no tiene razón técnica La abogada tributarista Nora Ruoti rechazó la aprobación de este proyecto de ley. Señaló que el nuevo impuesto a la soja está fuera de toda razón técnica y repercutirá negativamente en la economía. Ruoti dijo que, ante la proximidad de las elecciones, sería importante que la gente analice cuidadosamente a quién votar. SET busca cerrar el año con mayor aporte del agro La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) busca cerrar el año con un aumento en el aporte que realiza el sector agropecuario. Al primer trimestre de este año, la contribución representaba solo el 4,3% de la recaudación total. Sin embargo, con el pago del Iragro en octubre, la SET busca subir el porcentaje al 6%. Hacienda insiste en que el gravamen tendrá un efecto nocivo en la economía Para el fisco, este tributo no es el adecuado para lograr mayor aporte del sector agro. La cartera de Estado adelantó que la propuesta no será promulgada por el Ejecutivo en caso de sancionarse en el Congreso. Desde el Ministerio de Hacienda se mantienen firmes en el rechazo a un gravamen a la exportación de granos. En la víspera, la titular de la cartera estatal, Lea Giménez, anunció que el Poder Ejecutivo vetará la citada ley en caso de que sea sancionada por el Congreso. "Estamos ya comunicando la posición del Poder Ejecutivo. Les puedo decir con seguridad de que si se llegare a aprobar un gravamen a la exportación de granos en estado natural, el Poder Ejecutivo se verá obligado a vetar tal propuesta, porque será muy dañina para la economía en su conjunto, y nefasta para los pequeños y medianos productores", manifestó en conferencia de prensa. Estuvo acompañada en el acto por el viceministro de Economía, Humberto Colmán, y el director de Grandes Contribuyentes, Víctor Gómez de la Fuente. DIÁLOGO. La jefa del Equipo Económico Nacional remarcó que la implementación de un impuesto a la exportación terminará perjudicando al productor, ya que las grandes agroexportadoras trasladarán esa tasa (del 15%, según la propuesta del Frente Guasu) al agricultor. Esto podría desencadenar en la merma productiva. Recordó que desde la implementación del impuesto a la renta agropecuaria (Iragro) en 2014, la contribución de este sector se triplicó, llegando al 5,7% de la recaudación total del fisco. Llamó a los legisladores a instalar una mesa de diálogo y debatir sobre una propuesta que permita que el agro aporte más, pero que no afecte a la economía nacional. ALTERNATIVA. El Gobierno lanzó el miércoles pasado una contrapropuesta a los senadores. El planteamiento consiste en aumentar el pago en concepto del impuesto al valor agregado (IVA) del 5% actual al 10%. Además, se propuso equiparar el Iragro al régimen del impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios (Iracis). Los cambios, en este sentido, consisten en implementar una tasa especial del 5% sobre el reparto de utilidades, una tasa del 15% sobre las remesas que realizan las empresas agro al exterior, limitar la deducibilidad y eliminar el arrastre de pérdidas fiscales. Estas medidas, según la ministra Giménez, permitirán a la Administración Tributaria recaudar unos USD 100 millones más por año. El viceministro de Economía, por su parte, agregó que este nuevo impuesto también podría afectar al costo de la canasta básica alimentaria. Remarcó que el diálogo es la única alternativa para llegar a un acuerdo y lograr la equidad tributaria.

Fuente: Ultima hora