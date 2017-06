Sorpresivamente y a solo cuatro días de haber sido elegido por el propio presidente Horacio Cartes, Rubén Rodríguez renunció anoche a la precandidatura a la gobernación de Central, por el movimiento Honor Colorado. El Pionero dio a conocer su determinación a través de las redes sociales, expresando que “en el mundo de la política, ni aún mis amigos y compañeros de años juzgan objetivamente a las personas y sus buenas intenciones”. Fue luego de reunirse ayer con el mandatario, en Mburuvicha Róga. Al término de la reunión no hubo conferencia de prensa solo el mensaje del locutor a través de sus redes. La desilusión de Rodríguez se evidencia al señalar en su escrito que “lastimosamente para algunos colegas el rédito de destruir se superpone a los intereses del país”. Anoche, Junior Rodríguez, hijo del Pionero se quejó a través de Radio Primero de Marzo de que “los medios son muy crueles”. “En este país no se acepta el éxito”, dijo. También resaltó que su padre “priorizó su familia, la salud de su señora y el buen apellido que tiene”. Se le notó bastante nervioso y enojado a Junior en la entrevista, ya que en varios pasajes repitió que su padre fue víctima de la envidia por el éxito que tiene en sus emprendimientos. Ahora se manejan varios nombres, para cubrir la tempranera renuncia de Rodríguez en la candidatura para Central. Entre otros, la del también periodista radial Roberto Pérez y el concejal Nelson Peralta. Horas antes la dirigencia cartista le pidió a Rodríguez que deje de hablar con los medios de comunicación, salvo que sean los del presidente Cartes, al menos hasta que pasen las críticas por sus declaraciones de que recibiría un salario extra del presidente Cartes. Estos dirigentes mencionaron que existen varios políticos y no políticos, como es el caso de Pérez, que se quedaron “con las ganas” de ser el elegido. El propio Rodríguez anunció y confirmó la semana pasada que el presidente le pagará un salario mensual durante los cincos años que dure en el cargo, en caso de ganar. Según fuentes de la presidencia, el trato entre Horacio Cartes y El Pionero se cerró en USD 1.200.000 que serán divididos mensualmente en cinco años. De ello se desprende que Rodríguez iba a recibir del bolsillo del mandatario mensualmente USD 20.000, que al cambio actual totalizan G. 109.400.000, siempre al margen del salario que tendría como gobernador. Anuncio oficial. El lunes pasado, Rodríguez se jactó de ser un “crack” y una “apuesta” del presidente y que por ello aceptó la propuesta. “Me tengo que adecuar a eso (a la política). Va a ser un estilo de política y discursos diferentes. Los asesores del presidente me van a asesorar. El presidente mismo me ofreció la candidatura; es decir, soy una apuesta del presidente”, dijo. Ese día, a la salida de Mburuvicha Róga, declaró que Cartes le pidió que sea “él mismo” y que no se preocupara por la inexperiencia. Sobre los cuestionamientos de su lugar de residencia –vive actualmente en Asunción–, indicó que eso no será un problema porque él vota en Lambaré. Según la ley, el candidato a Central debe vivir en este departamento. Fuente: Ultima Hora