La propuesta original del Frente Guasu sufrirá indefectiblemente modificaciones. No hay garantías de que se trate en algún momento o que Diputados acepte. A esto se suma el veto anunciado a la ley. La aprobación en general en el Senado del proyecto de ley que grava la exportación de granos abre un abanico de especulaciones que nublan la posibilidad de que la propuesta en algún momento se convierta en ley. De hecho, el proyecto original de gravar con el 15% la exportación de granos –incluyendo soja, maíz y trigo– ya queda prácticamente desechado, admitió el senador del Frente Guasu Hugo Richer. Este bloque político está dispuesto a ceder tanto en el porcentaje del gravamen y en el tipo de granos, explicó el legislador. Dijo que se habló de dejar en 10% el impuesto sobre la exportación. El segundo cambio sustancial a introducir sería el tipo de granos: se gravaría solamente la soja, explicó. "Algunas cosas vamos a revisar, vamos a escuchar a las demás bancadas cuáles son sus inquietudes. Con la nueva mesa directiva se trataría", comentó Richer. El Frente Guasu tiene la esperanza de que bajo la presidencia de Fernando Lugo, elegido para presidir el Senado en el próximo período, habrá posibilidades de tratar el proyecto. No obstante, como la aprobación se hizo en general, postergando el tratamiento en particular sine díe (sin plazo o fecha determinados), disminuyen las posibilidades de que la alianza que permitió la mayoría de votos se mantenga hasta un próximo tratamiento, ya con al nueva mesa directiva. De hecho, tras la tumultuosa sesión en la que se dio la aprobación, los senadores Desirée Masi (PDP) y Juan Carlos Galaverna (ANR) reiteraron que todo se trata de una jugada política por intereses sectarios. "Se quisieron lavar la cara con el impuesto a la soja", arremetió Masi, dirigiéndose al Frente Guasu, cuyos senadores son los proyectistas. A este confuso escenario se suma otro elemento: por más que el bloque cartista en el Senado prestó sus votos para la aprobación en general, la ministra Lea Giménez, titular de Hacienda, adelantó que el Ejecutivo vetará la ley en caso de ser sancionada. Dudas. El sector productivo también tiene sus cuestionamientos acerca de qué realmente se aprobó el jueves. "No sabemos realmente si está aprobado o no, pero suponemos que sí. A partir de acá no nos queda más que hablar con los senadores, pero seguramente vamos a concentrarnos con los diputados", dijo, por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), José Berea. "No estamos en condiciones de aceptar algún otro tipo de impuesto", expresó Berea al ser consultado acerca de la posibilidad de aumentar el IVA agropecuario, tal como plantea Hacienda. "Nosotros aceptamos el 10% y que quede con el tema de la soja. Algunas cosas vamos a revisar". Hugo Richer, senador. "No sabemos realmente si está aprobado o no (el proyecto de ley impuesto), pero suponemos que sí". José Berea, presidente de Capeco. Fuente: Ultima Hora