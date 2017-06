Estiman concluir este año el corredor desde la UNA hasta Calle Última. El tramo Calle Última-Mercado 4 aún no se intervino. Trabajan en un trayecto de 2 km de los 11 km en total que deben intervenir. Pese a la oposición de algunos frentistas, las obras civiles del corredor central del Metrobús avanzan, aunque con mucha lentitud respecto a lo que se esperaba, según se pudo verificar el viernes pasado, durante un recorrido de ÚH por la zona de obras. Es que el trayecto de 11 km, que se adjudicó en febrero del 2016 a la compañía portuguesa Mota-Engil Engenharia, que recorre toda la avenida Eusebio Ayala y la ruta 2 Mariscal José Félix Estigarribia, hasta el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de San Lorenzo –que corresponden a los tramos 2 y 3–, recién registró un avance del 7%. Según se constató, los trabajos avanzan en un tramo de 2 km (trayecto de ruta 2 desde el arroyo San Lorenzo hasta Salemma), de los 11 km que deben ser intervenidos en total. Además, con algunas modificaciones del proyecto original se tuvo que reprogramar el calendario de ejecución de las obras. Por este motivo, la obra emblemática no se inauguraría con el gobierno de Horacio Cartes, como se previó desde un comienzo. Vale señalar que la restauración de las calles alternativas comenzó a finales del 2016 y las obras del corredor propiamente iniciaron a comienzos de enero de este año, es decir, hace seis meses. Los 2 km que están siendo intervenidos registra un avance del 80% y forma parte del tramo 3 (desde la UNA hasta Calle Última), donde en 15 días construirán las primeras paradas, mientras que el tramo 2 (desde Calle Última hasta Mercado 4) aún no registra ninguna intervención. El ingeniero Carlos Galarza, coordinador socio ambiental de Mota Engil, resaltó que están trabajando en la zanja técnica que son los ductos subterráneos para cableados de la ANDE, Copaco, redes de internet. Explicó que el cableado del corredor debía seguir siendo aéreo, por lo que se optó en modificar esa parte, con lo cual se reprogramó el calendario de ejecución. Además, explicó que están construyendo las obras cloacales y pluviales. Aclaró que la idea es ir avanzando en los próximos meses hacia Fernando de la Mora y culminar totalmente este año el tramo 3 y el próximo año seguir con el tramo 2 para terminar el paquete completo. El costo total estimado del proyecto Metrobús es de USD 167 millones, de los cuales ya se adjudicaron por USD 52 millones las obras del corredor central a Mota Engil. En total, el corredor del Metrobús debía tener 18,4 km, incluyendo el tramo del centro (tramo 1 de 5 km, incluyendo Pettirossi) que hoy está en licitación y de San Lorenzo (tramo 4 de 2 km). En el caso de San Lorenzo, el MOPC canceló el desarrollo de las obras porque los concejales decidieron cambiar el tramo, vía resolución, y ahora de nuevo está en estudio. Si no se concreta el tramo de San Lorenzo, la implementación del sistema será un caos. Fuente: Ultima Hora