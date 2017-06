El aumento de la oferta privada en la educación creció en los últimos veinte años en Paraguay y en América Latina. Este crecimiento de una oferta de mercado en el sector genera segregación escolar y desigualdad educativa en los países, según destacan, en contacto con Última Hora, los realizadores del informe La privatización educativa en América Latina: Una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias. Los responsables del documento elaborado desde la Universitat Autónoma de Barcelona Antoni Verger, Mauro Moschetti y Clara Fontdevila, respondieron a consultas vía correo electrónico. Remarcan publicaciones de la misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), donde se establece que el avance de la privatización promueve mayores niveles de segregación escolar, y hasta discriminación educativa. Estos dos aspectos se dan desde el punto en que una práctica habitual "casi naturalizada" en el sector educativo de este tipo consiste en seleccionar al alumnado con criterios que no son precisamente de equidad. Así "los grupos socialmente desfavorecidos se ven perjudicados por las políticas de privatización", expresan los especialistas. La Internacional de la Educación, un movimiento de sindicatos educativos, promueve el material. El estudio. Como puede observarse en la infografía, el incremento de alumnos matriculados en instituciones privadas aumentó en las últimas décadas en la región. Este crecimiento se observa especialmente en la primaria. El caso del Paraguay no es el más grave en este contexto, pero al igual que el resto de naciones, esta modalidad sigue adelante. Latinoamérica tiene la tasa de escolarización privada más elevada en todo el mundo. "Los riesgos y efectos adversos ligados a la privatización superan ampliamente las virtudes que se le atribuyen", expresan desde Barcelona. Además, y a pesar de que las políticas de privatización resultan en ocasiones en un aumento general del rendimiento del alumnado, respecto al público, "estos resultados se neutralizan cuando la comparación se hace teniendo en cuenta el estatus socioeconómico del alumnado". inacción. Una de las razones para el aumento de la gestión privada es la falta de respuestas o de respuestas adecuadas del Estado ante la demanda educativa. "A muchas familias no les queda de otra que matricular a sus hijos en el otro sector", coinciden. IE: Hay un desprestigio del sector público en la región Para la vicepresidenta regional de la Internacional de la Educación (IE), Fátima Da Silva, una de las consecuencias de la prevaricaciones es el desprestigio hacia el sector público, en el que la oferta privada siempre sobresale. “Los países nórdicos son países muy pequeños, pero donde las mejores escuelas son públicas, accesibles para todos por igual y donde conviven chicos de diferentes clases”, asegura. Los países nórdicos están entre los mejores posicionados en educación según rankings internacionales. “Además hay una cantidad enorme de niños todavía desescolarizados en nuestra región, ese es un problema del Estado”, asegura la educadora. Asevera que los cambios en la educación son responsabilidad del Estado, pero deben ser promovidos por la comunidad educativa para que mejoren las políticas públicas. Fuente: Ultima Hora