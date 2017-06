Como el viejo vagón que quedó sobre las vías, el proyecto de restauración de la ex Estación Central del Ferrocarril no avanza. Aunque se realizan algunos trabajos de mantenimiento y refacciones, la mayor parte espera que el Ministerio de Obras Públicas ponga manos a la obra, según refiere Roberto Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima (Fepasa). Refiere que el costo total de los trabajos, que ya fueron aprobados por la Secretaría de Cultura en el 2012, rondaría los USD 4.000.000. Salinas indicó que aún así se logró restaurar el arco puente que da a las calles Mariscal López y Gondra, al igual que la fachada en esa dirección. Agrega que se realizaron también arreglos estructurales, pintura y mantenimiento en algunas partes en el último año. "En varias oportunidades ya intentamos que la restauración total corra de parte del Estado paraguayo, a través del MOPC. Lastimosamente en los últimos dos años no pudimos lograr que el presupuesto esté disponible en este ministerio", señala Salinas. Por de pronto, el MOPC se encuentra abocado a la restauración del Panteón de los Héroes y apunta a continuar con la iglesia de Yaguarón. Urgencia. El titular de Fepasa cuenta que los trabajos que realizan en la ex Estación son solventados con recursos propios de la entidad, obtenidos por los servicios del tren Encarnación–Posadas principalmente. También se suman arrendamientos y derechos comerciales, entre otros ingresos. Menciona que aún con las refacciones que llevan adelante, se necesita un trabajo más profundo. "Hay lugares donde las paredes necesitan una intervención más profunda. También está pendiente la restauración del arco puente de las calles México y Eligio Ayala, lo que costaría unos G. 800 millones", refirió. Según adelantó, están en la búsqueda de fondos con posibles patrocinadores para llevar adelante este trabajo. El arco puente de Gondra requirió una inversión aproximada de G. 600 millones, revela. Actualidad. Entre las labores de conservación y mantenimiento que realizan actualmente, Salinas detalló que están en el proceso de recuperación de la parte que correspondía a la Estación San Francisco, ubicada en la segunda planta. Detalla que se recuperó el salón contiguo al museo, donde se informa sobre los proyectos de Fepasa. Destaca además la recuperación de la peatonal de Paraguarí, gracias a una barrera puesta en la entrada. Mediante esta medida, los conductores dejaron de usar ese espacio como un estacionamiento improvisado. Cuenta que el proyecto final con la ex Estación apunta a un centro multiuso. "La idea es tener actividades culturales, comerciales y administrativas. Tenemos algunos salones que se pueden alquilar para eventos. En la medida que se restaure se irá llevando adelante", explica. Recuperación de varias estaciones Roberto Salinas comenta que desde Fepasa están llevando adelante varios proyectos para la restauración de la ex estación del tren, que se hallan ubicadas a lo largo de la franja de dominio, como es el caso de la que está ubicada en la ciudad de Luque. Mencionó que este lugar está siendo terminado y que dentro de poco tiempo será inaugurado. La inversión es de G. 1.000 millones y es llevada adelante en conjunto con la cadena Súper 6, detalló. Fuente: Ultima Hora