El Tribunal Superior de Justicia Electoral insta a los jóvenes que actualicen sus direcciones en el padrón, para poder votar en zonas cercanas en las próximas elecciones. Los mismos tienen hasta el 30 de junio para acercarse a locales del TSJE. Si bien los jóvenes de 18 se ven beneficiados con el padrón automático, el Tribunal Superior de Justicia Electoral insta a que estos verifiquen las direcciones de sus domicilios actuales, para poder votar en local cercano. Luis Salas, director de Registros Electorales del TSJE, indicó en ABC Cardinal que existe una excepción en el padrón automático: los jóvenes que no tengan determinados sus distritos en sus documentos de identidad, solo son incluidos temporalmente, hasta que se presenten a actualizarlos. Los interesados en verificar sus datos deben acceder al portal digital del Registo Cívico Permanente: www.tsje.gov.py e ingresar sus números de cédula. A continuación, en caso de que la dirección que aparezca ya no es actual, tienen hasta el 30 de junio para acercarse a las oficinas regionales y modificar sus datos. Por otra parte, Salas aclaró que los colorados que no se hayan afiliado ya no pueden hacerlo, puesto que el calendario electoral ya está definido en la Asociación Nacional Repúblicana. Fuente: ABC Color