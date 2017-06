El senador del Frente Guasu respalda designación de Oviedo Matto como miembro titular del Jurado en lugar de Adolfo Ferreiro. Disidencia sostiene que todo lo actuado por la mayoría el pasado 15 es nula. Sigue la polémica en el Senado en torno a la postura de una mayoría de cartistas, luguistas, oviedistas y llanistas, que el pasado 15 impusieron la elección de la próxima mesa directiva e hicieron cambios en el Consejo y el Jurado. Ayer salió a luz una resolución en la que el senador del Frente Guasu Carlos Filizzola rubrica su firma, erigiéndose como presidente del Congreso en ejercicio. En el documento, el mismo da la venia a la elección de Jorge Oviedo Matto, del Unace, como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La disidencia y la oposición están en pie de guerra ya que sostienen que la sesión se levantó, por lo que los hechos son considerados nulos. El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Eduardo Petta, insistió en que la sesión fue levantada. Justamente el mismo había reclamado su puesto cuando Filizzola fue a sentarse en el lugar dejado por el liberal Roberto Acevedo. "Toda reunión posterior donde surjan resoluciones no tienen validez. Se hicieron dos sesiones, aparentemente parodia de sesiones", cuestionó. "Por un lado tenés la elección de la mesa directiva. Se levantó. No existe la toma de decisión o el desarrollo del orden del día por los insultos contra el presidente y vicepresidente", manifestó Petta. "En la segunda sesión que fue convocada para el día lunes 19 era para el reemplazo en el Consejo y el Jurado", dijo. Trajo a colación que el presidente del Congreso había fijado justamente fecha para la sesión de los cambios mencionadas para el lunes 19, pero la mayoría aliada al cartismo decidió hacerlo el mismo día. "También quebrantaron el reglamento interno y el artículo 184 de la Constitución Nacional, que señala que el único que tiene atribución para convocar a sesión es el presidente del Congreso", sentenció el legislador. "Tanto la designación ante el Consejo y el Jurado como la mesa directiva son actos sin valor", sostuvo. "No se puede legitimar con una mayoría de 25. Nuestro reglamento no es cualquiera. Tiene rango constitucional y hay que respetar como tal", refirió sobre lo actuado. consejo para lugo. Petta reveló que había dado un consejo a Fernando Lugo, quien había sido electo titular del Congreso por la mayoría aliada al cartismo. "Le pedí con humildad que me tomara el consejo de que se vuelva a convocar a una sesión extraordinaria, ya que tienen los 25 votos", mencionó. Indicó que Acevedo mismo haría la convocatoria y que en la misma se elija a la mesa directiva y a los secretarios parlamentarios antes del día sábado, en el que se prevé que el presidente Horacio Cartes dé su informe anual ante ambas Cámaras del Congreso. Refirió que no tuvo respuesta por parte del ex obispo sobre su consejo. Consideró grave que a pesar de haberse levantado la sesión la mayoría haya elegido una mesa directiva y haya cambiado a los representantes del Jurado y del Consejo. "Volvieron a adoptar la misma conducta que tuvieron con la enmienda. Violan la Constitución y el reglamento", dijo. Sostiene que se debería legitimar la mesa directiva en una sesión porque sería mala imagen que una persona no electa reciba informe presidencial. Fuente: Ultima Hora