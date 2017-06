El presidente Horacio Cartes nuevamente atacó a los periodistas de Telefuturo Menchi Barriocanal y Óscar Acosta, en un discurso en el marco de la inauguración del asfaltado del tramo Cruce Guaraní-Corpus Christi-Pindoty Porã, en Canindeyú. "Hay mucha gente que pinta que este país se está incendiando; mentira, miren cómo nos recibe la gente, miren esto, muchas gracias. Espero que no se enojen Menchi y Óscar, pero esto es así", expresó con sarcasmo el jefe de Estado Cartes se refirió de nuevo a los comunicadores luego de haber manifestado su deseo de que la pareja vaya a prisión. En un acto público la semana pasada, pidió cárcel para "un matrimonio" de periodistas por supuestamente "incitar a la violencia", en referencia a la cobertura del medio televisivo de los sucesos del 31 de marzo, que terminaron con el incendio de la sede del Congreso y la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana en manos de policías. Este martes, además de dedicarles parte de su discurso a los comunicadores y reforzar su aversión hacia la pareja, destacó que está en contra de gravar la exportación de granos. "Tenga el costo que tenga, no es permitido en cualquier país que quiera ser competitivo, de gravar la exportación. Digo que yo me iré antes a mi casa, antes de que pueda haber impuesto a la exportación (sic)", apuntó el mandatario. FUENTE ULTIMA HORA