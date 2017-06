El vicepresidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguaya (CAP), Rubén Sanabria, aseguró que el sector no tiene problemas en debatir sobre un impuesto a las ganancias del sector porque le parece más justo. Ratificó que aplicar un gravamen a las exportaciones sería perjudicial. Los productores agrícolas se sienten más tranquilos luego de la declaración del presidente Horacio Cartes, quien expresó que prefiere irse a su casa antes de gravar la exportación de los granos en estado natural. Fue durante la inauguración de una ruta en Canindeyú. El polémico tema sumó otro episodio la semana pasada con la decisión de la Cámara de Senadores de aprobar en general un proyecto de ley que pretende aplicar un impuesto del 10% a la exportación de granos de soja. Sin embargo, su estudio en particular quedó pendiente. La iniciativa parlamentaria tuvo su origen en la bancada el Frente Guasu y fue acompañada por los senadores oficialistas, liberales llanistas y luguistas, que fue parte de un acuerdo político que incluía la renovación de la mesa directiva de la Cámara Alta. "Gravar la exportación para cualquier país es declarar la muerte de ese sector, en ningún país serio existe un gravamen a la exportación", expresó el vicepresidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguaya (CAP), Rubén Sanabria, a la emisora 970 AM. Sin embargo, dijo que el sector agrícola está dispuesto a discutir la implementación de un impuesto sobre las ganancias. Lo considera más justos porque de esa forma estarían aportando más los que mayores ingresos generan. Explicó que los costos no son los mismos para un pequeño productor porque todos los productos adquieren con un costo superior, mientras los grandes agricultores logran tener mayores beneficios al comprar los elementos en cantidad. "Se hacen los cálculos en base al costo y la producción, la diferencia de eso es la ganancia y sobre eso se puede aplicar un impuesto, es lo más justo. También se debe buscar una técnica para cobrar a las multinacionales", refirió. BCP Y HACIENDA. El Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Hacienda se pronunciaron en su momento contra el proyecto de ley para gravar la exportación de granos en estado natural. La misma ministra de Hacienda, Lea Giménez, advirtió que la aprobación del documento tendría consecuencias nefastas para la economía paraguaya. Incluso, después de la decisión de los senadores, dijo que de continuar el proyecto se estaría vetando en el Ejecutivo. Fuente: Ultima Hora