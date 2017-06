En Salud Pública están con las manos atadas a la hora de validar un título de una carrera cerrada por el Cones. Diez instituciones tienen vedado registrar diplomas, pero varias operan con respaldo de la Corte. El Ministerio de Salud Pública (MSP) poco puede hacer para negarse a registrar los títulos de grado y posgrado provenientes de carreras clausuradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) si las universidades consiguen –a instancias de la misma Corte Suprema de Justicia– una medida cautelar para seguir operando. Esto es lo que admite Luis Velázquez, director de la Dirección Nacional de Registros y Control de Calidad Profesional de dicha cartera de Estado. "Si yo no cumplo una orden judicial me van a procesar por desacato, eso es una respuesta directa sobre qué hacemos ante una medida cautelar", afirmó. De momento, son siete universidades y tres institutos superiores (ver infografía) los que tienen cerradas las puertas del MSP para registrar sus diplomas, a pedido del Cones, que en los últimos dos años clausuró alrededor de 167 carreras, la mayoría del área de la salud de dichas instituciones. Algunas siguen funcionando, como la Universidad Sudamericana y la Universidad Autónoma San Sebastián mediante medida cautelar otorgada por un juez de turno, la primera, y por la Corte, la segunda casa de estudios. "Tengo el listado de universidades que no tenemos que registrar. Pero ayer (por martes 27) me llegó una acción de inconstitucionalidad que prosperó en la Corte Suprema, creo que la de San Sebastián de San Lorenzo, contra la Resolución 166 del Cones. A mí la Corte no me pregunta qué opino", insistió Velázquez. La Dra. Guadalupe Rolón, directora de la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud (DNERHS), explica que frente a ese tipo de casos se sentarán a analizar con los asesores del MSP y, si hace falta, pondrán a consideración del órgano rector. Ocurre que esas instituciones con amparo judicial también se acercan al Ministerio para solicitar la firma de convenios. Las solicitudes llegan a la DNERHS y verifican si la entidad está habilitada por el órgano rector o se inscribió al proceso de evaluación diagnóstica o de acreditación ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). "Si se les niega, van a decir 'tenemos una acción de inconstitucionalidad', y qué se va a hacer, se va a incumplir una orden de la Corte o del Cones", contrapuso. Velázquez teme que el médico brasileño Nemesio Basso obtenga una medida cautelar para recuperar su registro. "Él es médico, su título fue homologado por el Rectorado de la UNA y, según las noticias, estuvo preso por secuestro y pagó su culpa con la justicia. Tiemblo que venga una medida de un juez y me diga que renueva su registro", remató. Tengo un listado de universidades que no tenemos que registrar. Pero me llegó una acción que prosperó en la Corte contra la Resolución 166 del Cones. Luis Velázquez, director de Registros. Universidades y calidad académica La Dra. Guadalupe Rolón aclara que el Ministerio de Salud pone a disposición de las universidades, mediante los convenios, "todos los campos de prácticas hasta las Unidades de Sanidad Familiar (USF)" para que los alumnos tengan una buena formación. Pero apunta que la calidad de la formación de los alumnos es de exclusiva responsabilidad de las instituciones educativas. Fuente: Ultima Hora