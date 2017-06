Los cartistas y sus aliados hicieron ayer el vacío a Roberto Acevedo en su última sesión como presidente del Congreso. El liberal cree que fue por solidaridad con Juan Carlos López Moreira ante interpelación. La mayoría en el Senado conformada por cartistas, luguistas, llanistas y oviedistas hicieron una vez más de las suyas ayer, dejando sin cuórum la última sesión bajo la presidencia del liberal Roberto Acevedo, quien culmina hoy su mandato. Esta marcada división entre los pro enmienda y antienmienda será definitivamente el escenario político que se vivirá a puertas de las elecciones internas y generales. Esta nueva mayoría que se instala mañana apuntará a dar gobernabilidad al presidente Horacio Cartes en el último tramo de su mandato, que será marcada por la puja electoral. Cartes pactó con el luguismo y el llanismo para conseguir el respaldo del Senado, atendiendo a que están pendientes varios puntos de su interés, como el acuerdo para la nota reversal firmada con el presidente Mauricio Macri y que establece la supuesta renegociación de la deuda, además de varios otros temas que quedaron en el tintero. En el orden del día de ayer estaba previsto un pedido de interpelación al ministro secretario del Poder Ejecutivo, Juan Carlos López Moreira. De hecho, Acevedo cree que eso motivó para que 25 senadores cartistas y sus aliados hayan presentado justificativo para ausentarse en masa. "Hay 25 justificativos de ausencias. Con eso ya no tenemos números para tener cuórum", refirió el liberal momentos antes de levantar su última sesión ordinaria al frente de la Cámara Alta. "Tal vez sea en solidaridad con López Moreira, teniendo en cuenta que hay un pedido de interpelación de algunos colegas. Seguramente los del Frente Guasu con los oficialistas se solidarizan con él", ironizó el legislador. De hecho, el proyecto de resolución de pedido de interpelación había sido promovido por varios senadores, entre ellos Fernando Lugo y Sixto Pereira, que ahora están aliados al sector del cartismo. "Frente Guasu en su momento había acompañado, y bueno, así es la política", dijo. Acevedo espera que en el próximo periodo legislativo que se inicia a partir de mañana se pueda incluir el pedido de interpelación y darle el tratamiento que corresponde. López Moreira estuvo en el ojo de la tormenta cuando una investigación periodística arrojó que el mismo integraba una mesa energética del Ejecutivo siendo que maneja una empresa dedicada al rubro. Año difícil. El propio Acevedo presagia que será un año bastante complicado y añadió que cuando hay comicios legislativamente no pueden ser tan expeditivos. No obstante, Cartes buscará que no se le complique la gobernabilidad desde el Congreso y fue por ello que pactó para que Fernando Lugo presida el Senado. "Ojalá que el oficialismo ya no atropelle la Constitución, las leyes, la institucionalidad y a la ciudadanía", planteó como un deseo Acevedo al despedirse del cargo. Anunció que la bancada B del Senado, la cual integra y que es liderada por Emilia Alfaro de Franco, no asistirá a la presentación del informe de Cartes, mañana, como una forma de protesta por las actuaciones del mandatario, quien se pasó ninguneando al Congreso, dijo. Fuente: Ultima Hora