El director informático del TSJE, Fausto Von Streber, señaló que el máximo órgano electoral realizará una revisión profunda de los datos de los nuevos inscriptos, ante las publicaciones sobre fallos. Luego de las publicaciones de ÚH sobre aparentes irregularidades en los procesos de inscripción automática, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizará una serie de revisiones de los datos en el Registro Cívico Permanente (RCP) de los jóvenes beneficiados por la ley. El director informático del TSJE, Fausto von Streber, explicó que el proceso es manual en la asignación de locales de votación, y que no recibieron denuncia formal de parte de miembros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quienes fueron los que señalaron los fallos. "Estamos cotejando esos datos y cuando salga el padrón, recién en agosto, ese va a ser el definitivo. Nosotros vamos a entrar en un proceso de depuración y verificación luego del corte administrativo que se da, el 30 de junio terminan las inscripciones (hoy) y después vienen las boletas de los Registros, y ahí hacemos una carga", explicó. Señaló que en la depuración también se revisan quiénes ya fallecieron, o entran en condiciones que le impiden votar, como la cárcel. Fallas. El PLRA señaló al TSJE el fallo en la asignación del local de voto a varios jóvenes beneficiados con la inscripción automática, como personas que residen en Santa Rita, pero le asignaron votar en Itá. Fausto dijo que el trabajo es subjetivo y que ellos le asignan manualmente el lugar de votación. "Nosotros les asignamos manualmente las direcciones a las personas, o sea, los jóvenes beneficiados con la inscripción automática. Traemos la base de datos de Identificaciones, vemos su dirección y manualmente los digitadores les colocan una dirección electoral (local de votación)", explicó Von Streber. Aseguró que van a realizar un trabajo profundo de cotejar los datos de los jóvenes para asegurar que se les asigne el local correcto de votación. "No encontramos errores aún, tenemos que ver si hay una denuncia, y ahí buscamos los errores. Nosotros, a raíz de las publicaciones, estamos verificando otra vez todo", señaló, y dijo que el PLRA no presentó ninguna denuncia formal aún, y que lo ideal es que lo hagan, para que ellos puedan corregir esos errores. Bancas. El director informático también habló del proceso de asignaciones de bancas para diputados que realizarán luego del corte administrativo y que para mediados de agosto estaría listo, no arriesgándose a adelantar si algunos departamentos o la capital perderán bancas. "No puedo dar ningún número, porque tenemos que ver luego del corte técnico, así de acuerdo a la ley, una banca le toca a cada departamento y luego por sistema D'Hont se asigna la proporción de bancas de acuerdo al número de electores", explicó. Fuente: Ultima Hora