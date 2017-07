Un accidente de tránsito que ocurrió dentro del túnel Semidei y que involucró a varios vehículos -dos de gran porte- dejó cuantiosos daños materiales y heridos leves. El choque en cadena se produjo cerca de las 2:40 de este sábado. Según coincidieron en afirmar varios conductores, los mismos ingresaron al túnel y ya en la salida (hacia la ex Caballería) se topetaron con una Toyota Surf, con chapa BAL 664, tumbada sobre uno de sus costados. La misma estaba al mando de Eligio Daniel Giubi, de 36 años de edad. Los vehículos debieron parar la marcha ante la imposibilidad de pasar debido a que la camioneta 4X4 se encontraba tumbada y cerrando el paso, informó el periodista de ABC Color Víctor Ruiz. Entre los que se detuvieron estaba un camión Mitsubishi chapa ASA 650, guiado por Juan Roberto Mena; un ómnibus de la empresa la Ovetense, al mando de Luis Rodrigo Roa, quien tenía como 15 pasajeros; un Toyota Noah, con matricula BYK 39 y otro Toyota Noah, con patente BRU 746. Seguidamente ingresaron dos camiones Scania cargados con soja. Uno de los tractocamiones era guiado por Nestor Rotela Cardozo y otro por Cirilo Ramon Meyer. Los camioneros se fieron sorprendidos por la fila de vehículos estacionados e intentaron frenar, pero les fue imposible por la velocidad que traían y por el peso de su carga. Uno de los camiones chocó por la parte trasera del ómnibus y se apretujo por el otro camión de gran porte. Por el golpe el ómnibus chocó contra uno de los Toyota Noah en su parte trasera y este a su vez fue lanzado contra el otro Toyota. Igualmente el camión Mitsubishi sufrió daños. Intervinieron agentes de la Comisaría 22° Metropolitana. “LOS ESQUIVÉ” Isidro Arévalos, quien conducía un camioncito Isuzu, con chapa BYL 562, señaló que entró al túnel y se percató que había varios vehículos parados. Agregó que vio que los dos camiones semirremolque se tiraron al túnel a gran velocidad. “Reaccioné y salí del carril de los semirremolques y allí me pasaron y se llevaron por delante a los vehículos estacionados”, relató. Mencionó que “mi camioncito terminó con la rueda trasera reventada y algunos daños al rozarme uno de los camiones sojeros”. CON SU BEBÉ Julia Giménez venía con su hijo de dos años en el ómnibus de La Ovetense. La mujer indicó que pararon porque la camioneta estaba tumbada. “Poco después algo nos choco fuerte de hacia atrás”, rememoró. La mujer, quien es oriunda de Pedro Juan Caballero, aclaró que no resultaron heridos ella ni su pequeño, aunque “me llevé un gran susto”. “Por suerte no nos golpeamos”, refirió. “ESTABA MUY ATONTADO” Hugo Benítez, vecino de la zona, comentó que escuchó el ruido del vuelco y junto con unos amigos miraron y vieron la camioneta tumbado. “Fuimos y le sacamos a un hombre que estaba golpeado y muy atontado”, comentó. Respecto a si pudo detallar cómo fue a volcar, el hombre aclaró que “él no dijo nada de cómo se tumbó”. “Después lo llevaron a un hospital”, dijo. FUENTE ABC