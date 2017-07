Mientras está latente el estacionamiento tarifado, la Base 1 para atender el microcentro, Sajonia, Obrero y Tacumbú, está con la única grúa descompuesta, motos con vida útil vencida y los cepos destruidos. El cada vez más creciente número de vehículos que ingresan cada día a Asunción y la existencia de nuevos polos de desarrollo en la ciudad, que saturan las calles y avenidas y los espacios de estacionamiento -con la pretendida aplicación del sistema tarifado- que no van de la mano con el equipamiento que debe tener la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para combatir infracciones y atender casos de accidentes. Una de las unidades que presentan mayor precariedad hoy día es la Base 1 de esta fuerza comunal, ubicada en 14 de Mayo y Playa. Con la única grúa descompuesta, cuatro motos con la vida útil vencida, solo dos patrulleras, cepos en pésimo estado y una dotación de 52 efectivos debe atender la vasta zona que abarca desde Perú y General Santos hasta el microcentro capitalino, extendiéndose hasta los barrios Sajonia, Obrero y Tacumbú. El inspector Silvio Morel, jefe de la Base 1 de la PMT, explicó que están utilizando una grúa de la unidad de Estacionamiento Controlado de Asunción (ECA) para intervenir en el extenso territorio que tienen asignado. "La grúa que teníamos se averió en su parte hidráulica y se llevó al taller. Por eso prestamos la máquina de ECA", insistió. Indicó que debido a que las motocicletas que tienen son muy viejas, solo pueden llevar un hombre a la vez; en tanto que un amplio porcentaje de los 15 cepos están con tornillos flojos y con su engranaje muy golpeado. Asimismo, mencionó que el corralón de este punto ribereño no tiene valla perimetral, por lo que los vehículos que están retenidos en su interior ya fueron objeto de rotura de vidrios para el robo de autorradios u otros objetos por parte de adictos y malvivientes. "Hoy tenemos apoyo de un agente de la Comisaría 5ª, pero todo es insuficiente", dijo. Puntualizó que la esperanza es el nuevo edificio de la PMT que será habilitado en un sector de la Costanera para reemplazar a la centenaria casona que hoy ocupan. Apuntó que allí tendrán una oficina informática, sala de descanso para los uniformados comunales y otras mejoras que redundarán en beneficio de la ciudadanía. DÉFICIT. Por su parte, el director de la PMT, Óscar Leguizamón, informó que la Base 2 tiene una patrullera, una grúa y dos motos; la 3, dos patrulleras, una grúa y dos motos; la 4, una patrullera y un minibús, además de una grúa descompuesta. La 5 cuenta con una patrullera con problema de motor y una grúa; ECA con tres patrulleras (una descompuesta) y una grúa, y la Base 10, una patrullera y una moto. "Siempre todo eso es insuficiente y estamos tratando de levantar los móviles. Hay llamados a licitación para poner a punto las máquinas y estamos esperando un lote de 10 motocicletas que serán donadas por Taiwán", señaló. Apuntó que esta fuerza operativa en la actualidad cuenta con una dotación de 334 agentes de tránsito para salir a las calles y para el próximo mes está previsto un curso con 20 aspirantes que se incorporarían a la fuerza. Asimismo, resaltó que presentó una propuesta para que en el futuro inmediato se pueda realizar cobertura nocturna en las calles y avenidas de la capital. "No hay personal suficiente. Necesitamos al menos el doble para encarar con éxito nuestro trabajo. Por contrato colectivo de trabajo, los agentes deben cumplir con 40 horas semanales. Esto equivale a decir que si la tarea se hace fuera de ese horario se deben pagar horas extras. Y no hay recursos para eso en este momento", lamentó. El miércoles pasado, el concejal Óscar Rodríguez denunció el mal estado en que se encuentra la Base 1 de la PMT, la grúa depositada hace meses en un taller mecánico y la falta de elementos de trabajo, por lo que la corporación decidió solicitar un informe al respecto a la Intendencia. Fuente: Ultima Hora