La no mención del asesinato de Rodrigo Quintana en el informe anual del presidente Horacio Cartes el sábado no fue motivo de sorpresa para el padre del joven dirigente liberal, Fidelino Quintana. "No esperé luego que se acuerden de él porque son ellos los que le mandaron matar", indicó al ser consultado sobre la forma en que el mandatario eludió mencionar el caso ante el Congreso. Explicó que el sábado pasado, día del informe anual al Congreso, estuvo atareado con el rezo por los 3 meses del deceso de su hijo, por lo que no le dio mucha importancia al discurso de Cartes, pero indicó que después le comentaron que el presidente no se acordó del asesinato de Rodrigo. Rodrigo Quintana fue asesinado en la madrugada del 1 de abril en un asalto realizado por la Policía Nacional al local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), luego de la protesta ciudadana contra el proyecto de reelección del presidente Cartes, que concluyó con la toma y quema del Congreso. Fidelino resaltó que el mandatario "ni siquiera sabe su nombre", ya que al mencionar el caso en algún discurso político habla de "ese muchacho", sin mencionar el nombre. El padre del joven asesinado señaló que, de hecho, no espera nada de la gente del Gobierno, ni les pide algo. Sí pide a los fiscales "que hagan Justicia", aclarando todos los pormenores de la negra jornada que culminó con el asalto del local del PLRA y el asesinado de su hijo. Olvidos. En su discurso Cartes se pasó haciendo alarde de las obras realizadas por su gobierno en los cuatro años que lleva al frente del Ejecutivo, a pesar de que el mandato constitucional habla de un informe anual y no de un resumen de los años de gobierno. También dijo que los gobiernos anteriores hicieron mucho menos que él. Sin embargo, Cartes no solo se olvidó de mencionar la protesta ciudadana contra la reelección, la quema del Congreso y la muerte de Quintana, sino que además no tuvo un solo párrafo para recordar a los compatriotas Edelio Morínigo, Abrahán Fehr y Félix Urbieta, quienes siguen secuestrados por el EPP. No esperé luego que se acuerden de él porque son los que le mandaron matar. Ni siquiera (Cartes) sabe su nombre. Fidelino Quintana, padre de Rodrigo. Fuente: Ultima Hora