Apenas culminado el informe anual que brindó el sábado pasado el presidente Horacio Cartes ante el Congreso Nacional, las opiniones de ciudadanos a través de las páginas digitales de los medios de comunicación y las redes sociales no se hicieron esperar. La mayoría de ellos coincidieron en que el titular del Poder Ejecutivo pintó un país de maravillas y olvidó referirse a temas realmente importantes, y que hacen a la realidad nacional, como lo son el aumento de la pobreza, la situación de los secuestrados por el EPP, la última crisis desatada a raíz del intento de reelección presidencial y el asesinato del joven Rodrigo Quintana, entre otros temas. Tampoco se refirió al alarmante aumento de la inseguridad. “Indudablemente en este Gobierno la pobreza, el desempleo y la migración siguen creciendo, se tienen que fortalecer más los programas sociales”, expresó Antonio Martínez Garcete, a través del portal digital de ÚH. “Es evidente que su memoria debe estar afectada por varios ingredientes que consume. Olvidó el tema del contrabando de cigarrillos, por ejemplo, que es tema de investigación en los Estados Unidos”, opinó por su parte Víctor Hugo Carbone. “No aclaró para quiénes es maravilloso este país. Creo que no se refiere a las mayorías empobrecidas que maravillosamente también crecen aritméticamente”, señaló por su parte Willian Ruiz. A FAVOR. Asimismo, tampoco faltaron los que se mostraron convencidos y a favor del discurso presidencial. “Describió la realidad, solo eso. También mencionó que falta mucho por hacer. Gran gobierno el de HC, y esto no lo pueden desacreditar unos patoteros, pirómanos y ñembo disidentes”, señaló Tony González. “Hizo en 4 años mas de lo que se hicieron en 20... Ultima Hora como siempre, igual que ABC, buscando lo malo en el país... nunca lo bueno”, dijo a su turno el usuario que se identificó como Criss Ángel. Víctor Aquino dijo por ahí memoria selectiva y que no se tiene en cuenta que existen más de 600 casos ganados por la Procuraduría General de la República en este gobierno. Cartes compartió el informe de su gestión durante los cuatro años que lleva en el poder. Se jactó de la transparencia institucional, así como de las obras de infraestructura en su periodo de mandato. Fuente: Ultima Hora