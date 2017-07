El senador José Manuel Bóbeda firmó el parte de la comisaría 6ª en que afirmó que se le robó más de G. 2.100 millones. Sin embargo, públicamente aseguró que el monto no supera los G. 200 millones. La Policía también se contradice. El subcomisario Abelardo Acosta, jefe de Robos y Hurtos de la Policía, dio detalles sobre el robo al legislador de Unace, hecho que se registró ayer por la tarde. Sin embargo, se mostró reticente a hablar del dinero robado. Los que sí hicieron un parte fueron los de la comisaría 6ª. Metropolitana: allí se hace constar que el monto robado fue de US$ 364.000 y G. 100 millones, lo que totalizaría más de G. 2.100 millones. Bóbeda firmó el parte policial ayer, asegurando que sí se le robó la elevada suma; pero en conversación con radio ABC Cardinal se mantuvo en que solo se le robó G. 200 millones y “algún otro dinero”. Llaman la atención las contradicciones en las que cae Bóbeda, más aún con el aval de la Policía, que dice que investiga el caso. También es llamativo que un senador de la nación no tenga un sistema de seguridad con circuito cerrado. El robo se perpetró entre las 13:00 y las 16:00 de ayer, domingo. La casa del legislador está ubicada en el barrio Mburicaó de la capital. Los choques de versiones se dan hasta en cuanto al actuar de los ladrones: Bóbeda aseguró que sí forzaron su portón, mientras que la Policía dice que no. Fuente: ABC Color