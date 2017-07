El precandidato presidencial por el oficialismo colorado, Santiago Peña, mantuvo una entrevista para Radio Monumental 1080 AM y refirió que los periodistas deben tener intacta la libertad de expresión. Durante su visita al programa “Va con onda”, el exministro de Hacienda indicó que se encuentra trabajando arduamente en su campaña electoral y mencionó que está mostrándose tal cual es, y que su forma de ser se debe a la necesidad que tiene la población de ver políticos transparentes. "Hoy cualquier cosa que yo diga se usa a mi favor o en mi contra y después uno tiene que salir a explicar punto por punto cada cosa que uno quiso decir". Con respecto a la situación generada por el presidente Horacio Cartes, en contra de los comunicadores Oscar Acosta y Mercedes 'Menchi' Barriocanal, indicó lo siguiente: "Yo me jacto de tener una buena relación contigo (Luis Bareiro), eso no quiere decir que vos no tengas conjeturas en mi contra. Pero cuando yo sea presidente, el nivel de debate va ser mucho mayor y eso no tiene que impedir que nuestra capacidad de dialogar se vea afectada. Pero para mí, el periodista tiene que tener intacta la libertad de expresión, tiene que poder realizar su trabajo sin ningún tipo de condicionamiento, ni del Gobierno, ni de su medio de comunicación". "Hay cientos de casos en los que yo agarro un diario y me pregunto ¿cómo pueden escribir esto, sabiendo bien que es mentira?, hay algo que tener en cuenta y que siempre debemos saber diferenciar: ¿cuál es el rol del periodista? y ¿cuál es la labor del medio de comunicación?, son temas distintos que no podemos antagonizar con los periodistas", acotó. Refirió que el presidente tiene su mecanismo de comunicación establecido, la Secretaria de Información y Comunicación (SICOM) y por ese medio él se comunica con los debidos estamentos. Por otro lado, hablo sobre sus ideas futuras para el país y del plan que quiere ejecutar si es electo Presidente de la República. FUENTE PARAGUAY.COM