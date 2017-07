Una vez más, personas cercanas a políticos –si no las propias autoridades– se ven involucradas con el narcotráfico. Treinta kilos del polvo blanco cayeron en una furgoneta del hermano de Enzo Cardozo. La incautación de 30,460 kilogramos de cocaína en el barrio San Lorenzo, de Caaguazú, el pasado viernes, habría develado un esquema narcopolítico de la región, según la sospecha del fiscal interviniente, Osvaldo García. El mismo manifestó que uno de los vehículos utilizados para el transporte de la droga está a nombre del hermano de un senador y otro concejal. García –quien ayer mencionó algunos detalles sobre la incautación de la droga tras un trabajo de inteligencia realizado por los efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de la regional de Ciudad del Este– dijo que además detuvieron a tres jóvenes, Víctor Manuel Campuzano Ayala, de profesión abogado; Víctor Manuel Rodríguez, también abogado, y Hugo Damián Cálcena, kinesiólogo. Los aprehendidos son de Coronel Oviedo, de donde partió la carga de droga con destino a Ciudad del Este. El agente del Ministerio Público manifestó que entre las evidencias incautadas están dos vehículos Toyota IST, color blanco, propiedad de Cálcena, mientras que la furgoneta de la marca Toyota, modelo Regius, está a nombre de Humberto Cardozo, hermano del senador liberal Enzo Cardozo, y del concejal municipal ovetense Marcial Cardozo. Otro detalle de la investigación es que una persona de nombre Víctor Campuzano, cuñado del mismo edil, sería el dueño del cargamento de cocaína, según el fiscal Osvaldo García. Cardozo, pese a mostrarse sorprendido por el caso, explicó que, efectivamente, el furgón le pertenece y que nada tiene que ver en el hecho. "Este móvil utilizamos para las actividades políticas de nuestro movimiento a nivel departamental. Son muchos los que normalmente utilizan", expresó el concejal. Agregó que el pasado viernes la que retiró el vehículo fue su cuñada (Rita Campusano, esposa de Marcial Cardozo) para actividades laborales. "Grande fue mi sorpresa cuando me enteré que su hermano Víctor cayó con los 30 kilos de cocaína", manifestó, quien ya se puso a disposición de la Fiscalía. Asimismo, el senador Enzo Cardozo negó vinculación con la droga. refinada. Otro detalle que llamó la atención en el informe del fiscal Osvaldo García es que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) maneja datos sobre el funcionamiento de un laboratorio para el refinamiento de la cocaína que es comercializada en regiones fronterizas de nuestro país. La droga debía ser llevada a la Triple Frontera para su posterior venta en el Brasil. Según los agentes de la Senad, iba a ser transportada desde el lugar donde fue incautada, se presume que los 30 paquetes llegaron hasta una vivienda y el vehículo en que fue encontrado se equipó para el transporte en un taller local. Según sospechas, la droga fue procesada en un laboratorio clandestino de la zona. Sin embargo, no se llegó a ubicar el lugar exacto donde se realizaba el procesamiento. La droga incautada y ambos vehículos fueron llevados hasta la base regional de la Senad en Ciudad del Este, quedando a cargo del fiscal. Los agentes antidrogas ahora investigan si esta carga sería parte del financiamiento de una banda de narcotraficantes de la Triple Frontera o sería una situación aislada de mulas circunstanciales. Todo esto será aclarado en los cruces de llamadas de los aparatos celulares incautados. Recluidos El fiscal antidrogas de Alto Paraná, Osvaldo García, imputó a los detenidos por tenencia y tráfico de estupefacientes y solicitó al Juzgado la prisión preventiva para los mismos. Ante esta situación, el juez de Caaguazú, Ángel Baranda, dispuso que los procesados guarden reclusión en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Los detenidos ya desde el domingo guardan reclusión en el mencionado centro penitenciario. Fuente: Ultima Hora