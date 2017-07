La población de América Latina está envejeciendo antes de que la región haya alcanzado su pleno desarrollo económico, lo que tendrá a la larga consecuencias negativas para el sistema de pensiones, según el experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Paulo Saad. El también jefe del Área de Población y Desarrollo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), división de Población de la Cepal, apuntó en entrevista con Efe que las demandas de la población de Latinoamérica serán mucho más intensas debido a que está envejeciendo sin antes haberse desarrollado plenamente. Saad se refirió a cuestiones como la prevención social, la salud o las pensiones. "La cobertura es pequeña y el sistema en algunos países ya está con problemas de sostenibilidad", dijo en relación a las pensiones, y añadió que la situación sería más difícil en el futuro cuando la población vaya a doblar o triplicar. No obstante, el experto consideró que los sistemas de pensiones no contributivas "ya son una realidad en casi todos los países, aunque con diferencias, lo que manifiesta el interés estatal por dar una seguridad económica para esta población que crece cada vez más". OPTIMISMO DE Cepal. Los avances en prestaciones económicas una vez alcanzada la edad de jubilación, así como la concienciación de la sociedad con el maltrato y el abuso a los adultos mayores son, en su opinión, dos de los grandes logros conseguidos por los países de América Latina y el Caribe en materia de protección de los derechos de la tercera edad. "Creo que el avance más grande que puede mostrar la región es la Convención Interamericana, que es el primer instrumento a nivel mundial", aseguró Saad, en el marco de la Cuarta Conferencia Regional sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores, celebrada en Asunción esta semana. El representante de la Cepal se mostró optimista en cuanto a los medidas legislativas, pero señaló que todavía hay una brecha muy grande en la implementación. En su opinión, la duración de las legislaturas hace que los Gobiernos de la región enfoquen sus políticas en el corto plazo y descuiden "los programas a 30 años". "Lo mejor es invertir en el bono demográfico y en educación para prepararse en el futuro", explicó. Saad hizo especial hincapié en esta cuestión y en la necesidad de "no sacar plata de la educación para mejorar su calidad". De esta forma se conseguirá que "un grupo grande se prepare mejor para que en su vida productiva sean trabajadores más productivos y que lleguen a la tercera edad con un soporte económico", sin depender únicamente del pilar de las pensiones. A pesar de que los documentos de trabajo hablan siempre de la región en conjunto, Saad es consciente de que "cada país tiene su realidad" y que cada uno debe adoptar sus propias medidas ya que están "en un proceso distinto". Las mujeres latinoamericanas viven más, pero tienen menos educación y menos participación laboral y están en una situación económica más vulnerable. Paulo Saad, experto de Cepal. Fuente: Ultima Hora