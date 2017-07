Pedro Alliana convocó a la que será su primera sesión como presidente de la Cámara Baja y estableció como únicos puntos del orden del día ambos proyectos que vienen siendo sistemáticamente aplazados. "Nos vemos empujados por la presión mediática, también por las intenciones legítimas de personas que dicen 'fuera listas sábana'. Pero lo que queremos es saber en qué condiciones se va a aprobar el proyecto", señaló ayer el diputado y líder de la bancada colorada oficialista, Clemente Barrios. El proyecto de financiamiento político y el de desbloqueo de listas sábana son los dos únicos puntos del orden del día que serán tratados hoy en la sesión extraordinaria, a las 10.00 horas, en la Cámara de Diputados, bajo la presidencia del diputado Pedro Alliana. Ambos proyectos vienen siendo postergados sistemáticamente desde el pasado 14 de junio, cuando el desbloqueo de listas logró aprobación en general y la discusión luego quedó nuevamente en los artículos, no pudiendo avanzar hasta la fecha, debido especialmente al quiebre que se generó en la Cámara entre los bloques luego de que se aprobaran irregularmente cambios en la mesa directiva, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Pese al tiempo que transcurrió desde su aprobación en general, los diputados aún no se pusieron de acuerdo en los articulados, razón por la cual existe indecisión sobre si darán la media sanción hoy. Agregó que si bien junto a su bancada y la mayoría se tiene conversado que van a apoyar, también quieren poner en contexto las supuestas deficiencias con que cuenta el proyecto, visto desde la óptica de los técnicos, así como de varios de sus colegas tanto del oficialismo como de la oposición. "Quiero que le pregunten a los proyectistas cómo se va a hacer, porque no está bien elaborado el proyecto, y los propios técnicos de la Justicia Electoral no saben cómo implementar", arguyó. El legislador vio igualmente inconvenientes en la aplicación del desbloqueo tanto a través del método tradicional (papeletas) como por urnas electrónicas. En el primer caso aseguró que un boletín con la cantidad de inmensa de candidatos será inviable porque el sufragio así como el escrutinio serían interminables; en tanto que por la vía electrónica el TSJE se vería en la necesidad de gastar entre USD 18 y 30 millones más para las elecciones de 2018. El proyecto busca que el elector vote preferentemente por los candidatos antes que por las listas. FINANCIAMIENTO POLÍTICO. A la ley de financiamiento ya vigente, los diputados quieren agregarle más cambios que no establece el proyecto. En la última sesión en que se trató el punto, se recomendó a la Comisión de Legislación hacer viable y práctico el proyecto. Los puntos a ser tenidos en cuenta tienen que ver con la deducibilidad de impuestos en retribución a los que aporten a campañas políticas. Los diputados no se mostraron convencidos en que la no entrega de documentación de la campaña sea pasible de anulación de candidaturas. Quieren copar las comisiones El líder de la bancada colorada cartista, Clemente Barrios, aseguró que habría cambios en comisiones, pero que aguardarían hasta fines de mes. Dijo que el criterio sería la proporcionalidad por bancada. No obstante, suenan con fuerza cambios en la Comisión de Presupuesto, presidida por el colorado disidente Mario Cáceres. El cargo recaería o en Cristina Villalba o en Pablino Rodríguez. En la Comisión de Derechos Humanos se prevé asuma el diputado Ramón Duarte, sustituyendo a Olga Ferreira. Fuente: Ultima Hora