La asamblea del Sindicato de Trabajadores que amenazaba con huelga fue suspendida. Se remitió al Congreso el pedido de ampliación del anexo de personal que afecta a salarios, aportes y aguinaldo. Abruptamente se suspendió ayer el llamado a asamblea prevista por los miembros del Sindicato de Trabajadores del Banco Central del Paraguay (BCP), que tenían que votar si es que recurrían o no a una huelga general. El titular de la banca matriz, Carlos Fernández Valdovinos, confirmó ayer, en horas de la tarde, que se remitió al Congreso Nacional el anexo de personal que estaba previsto para el 2017, que fuera vetado junto con el Presupuesto. "Esto no incluye gratificaciones ni el almuerzo, solo lo relacionado a la carrera. El anexo de personal era de 204.000 millones, con esto sube unos 4.000 millones que sería un 2%", afirmó. Aclaró que estos recursos son para los ascensos ordinarios por carrera bancaria, extraordinarios por título universitario o masterado y el nombramiento del personal que ingresó por concurso en el año 2016. Por lo tanto, afecta a los rubros 111 (salario), 134 (aporte) y 114 (aguinaldo). "Esto íbamos a hacer independiente a la medida de fuerza, ya que es el anexo de personal del BCP del 2017, que inclusive fue aprobado por el Congreso", recordó. Al ser consultado si con esta medida que tomó la directiva se destraba la medida de fuerza, respondió que de hecho nunca recibió una información oficial sobre una huelga a realizarse en la institución. negociación. El presidente de la asamblea del Sindicato de Trabajadores del BCP, Edmundo Quevedo, señaló que tras reunirse con miembros del Directorio del banco tomaron la decisión de suspender el anuncio de huelga. "Solo queda trabajar en sacar en limpio el contrato colectivo, no peleamos por los 20.000 de almuerzo ni las gratificaciones, sino por la carrera bancaria", afirmó. Recordó que, conforme al sistema de carrera bancaria, cada dos años los funcionarios reciben un incremento salarial de G. 500.000. Al ser consultado si es de esta manera en que personal que apenas tiene el bachillerato llegó a salarios que actualmente alcanzan hasta los G. 26 millones respondió: "Son situaciones especiales; el escalafón bancario existía por antigüedad; el BCP desempeña labores especiales de mantenimiento de equipos; aunque no tengan título es personal calificado que en cualquier país del mundo es bien remunerado". Recordó que la banca matriz no se puede comparar con ninguna otra institución, puesto que genera sus propios recursos, por lo que estos gastos tienen "costo cero" para el Estado. Finalmente, el sindicalista dijo que tiene 36 años en la institución y que continuarán peleando por tener un contrato colectivo de trabajo para todos los funcionarios, de modo a poder hacer carrera. La Cifra 204 mil millones de guaraníes es el presupuesto total del anexo del BCP, que sería completado con ampliación. Sindicalista con sueldos vip Los miembros del Sindicato del BCP que han venido negociando con las autoridades son en su mayoría funcionarios antiguos que poseen altos niveles salariales. Mauro Rojas, presidente de la Asociación de Personal del BCP, tiene un ingreso total de G. 17,3 millones. El secretario general del Sindicato, Jorge Navero, percibe un ingreso de G. 27,8 millones, mientras que Édgar Etcheverry, pese a que no posee título universitario, cuenta con un nivel de ingresos de unos G. 26,3 millones. Edmundo Quevedo no figura con grado académico en la planilla de personal del BCP; no obstante, el presidente de la Asamblea General tiene un ingreso de unos G. 20,4 millones. Rubén Sena, también secretario sindical, gana unos G. 14,9 millones y, finalmente, Amado Florentín, que es presidente del SingruBCP, tiene un ingreso de G. 23,5 millones. El piso salarial en el BCP es de G. 4 a 6 millones, con un máximo de hasta G. 48 millones para los directivos. Fuente: Ultima Hora