La mamá de la niña de tres años que sufrió un supuesto abuso sexual en la iglesia del Centro Familiar de Adoración denunció que sufre hostigamiento de parte del pastor Emilio Abreu y de los abogados que defienden a la supuesta autora. La madre contó que ayer fueron a una inspección médica con su hija y allí se encontraban los abogados de la persona que está detenida por el supuesto abuso dentro de la iglesia del CFA de Zeballos cué. Estos abogados, dijo la mamá, hostigaban a la niña sacándole fotos y haciéndole videos, diciéndole ‘¿te caíste nomás verdad, te caíste nomás?’. “De balde le hacen eso porque le hacen recordar (el caso de abuso a la niña)”, lamentó la mujer. En otro momento, dijo que el pastor Emilio Abreu, líder del CFA, también la hostiga diciendo que ella es una drogadicta. “Le pido que me sometan a todas las pruebas que ellos quieran”, desafió. También dijo que la presunta autora - con prisión domiciliaria - sigue yendo a la iglesia normalmente, pese a tener la prohibición de hacerlo. Finalmente, pidió a la justicia que no olvide el caso. El magistrado Oscar Delgado otorgó a la mujer el arresto domiciliario bajo fianza de abogados, además de la prohibición de acercarse al local del CFA donde se produjo el abuso y a la víctima, así como prohibición de salir del país. La presunta autora, Sandra Solís Espinoza (46), fue identificada por la propia víctima, que en un encuentro casual en la Fiscalía la señaló como la “tía que me hizo naná”. El diagnóstico médico que corroboró el abuso fue realizado en el hospital maternoinfantil de Loma Pytã. Fuente: ABC COLOR