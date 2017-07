Vendedores informales de la calle Julia Miranda Cueto, de San Lorenzo, se manifiestan desde tempranas horas para buscar soluciones ante la orden de desalojo de la Municipalidad local. La protesta ocasiona caos en el tránsito vehicular. Los vendedores informales realizan un cierre intermitente de la avenida Julia Miranda Cueto, que cruza el mercado y que es uno de los accesos principales a la capital del país, según reportó la corresponsal Antonia Delvalle. Anuncian que la medida de fuerza se extenderá hasta las 9:00 y ya se generan largas filas de vehículos. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito realizan desvíos en la ruta Mariscal Estigarribia y Coronel Romero. "Exigimos una mesa de diálogo y una reubicación. Seguiremos manifestándonos y esperando respuestas. No queremos quedarnos sin un lugar donde trabajar", expresó Hugo Gayoso, presidente de la Asociación de Vendedores Informales. El trabajador también indicó que un diputado les prometió formar una mesa de diálogo con el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad local. Sin embargo, “el capricho de los concejales y el intendente” impide que esta iniciativa avance. Una de las quejas es que hace nueve meses, el MOPC realizó un censo que incluyó a unas 900 personas que serían reubicadas, pero también habrían otras 500 que trabajan de noche y madrugada que no fueron incluidas, según detalló Gayoso. “Esto afecta a muchísima gente”, lamentó. El intendente había señalado que solo el 8% de los trabajadores del mercado reside en la ciudad de San Lorenzo, y estas expresiones fueron repudiadas también durante la manifestación. “La gente tiene que trabajar, tiene que comer. Todos tienen derecho a trabajar sin importar de dónde sean, muchos vienen del interior desde temprano”, agregó al respecto Juan Gómez, otro de los trabajadores. Los trabajadores reclaman que la Comuna de San Lorenzo no les asegura un sitio para reubicarse y aplica un plan de desalojo de 1.200 casillas del mercado de San Lorenzo. Fuente: ABC Color