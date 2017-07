El diputado Édgar Acosta, baleado a quemarropa en el rostro por antimotines durante las manifestaciones contra la reelección, deberá someterse a una nueva cirugía y estará de vuelta tras casi un mes de reposo. Será su octava intervención quirúrgica. “El doctor me confirmó después de un análisis y de hacer unas curaciones que necesito una cirugía más, tal vez este viernes o lunes. Ijetuu los amigos. Eso significa quedarme un tiempo más”, indicó en un mensaje difundido por el diputado liberal. Faltaría hacer algunos retoques al injerto de la nariz que se realizó, recordando que el disparo con balines de goma le cercenó esa parte del rostro, así como de la boca y dientes. “Debo ser más fuerte que nunca, por más que algunas veces ya no me queda (fuerza)”, indicó el legislador, pidiendo “comprensión” a su colaboradores y amigos. El mismo viajará a Brasil para la cirugía y retornaría entre el 20 y 25 de este mes. “Creo que va a ser la última cirugía para volver y seguir luchando por nuestro país. Una de tantas injusticias. Pero todo este sacrificio que estoy pasando no es nada comparado cuando se lucha contra la injusticia. Paraguay vale el sacrificio”, afirmó el legislador como mensaje para sus adherentes. FUENTE ABC