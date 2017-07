Benicio Martínez, precandidato a gobernador de Central (ANR), dijo que la única manera de que un ciudadano acceda a un cargo de esa índole es mezclándose con la clase política ya desacreditada. “No me queda más que tirarme a la arena”, añadió En contacto con ABC Cardinal, el periodista deportivo Benicio Martínez, ahora precandidato a la gobernación de Central por el movimiento de Óscar Tuma, de la ANR, manifestó que no le queda más que “tirarse a la arena” y mezclarse con la clase política que perdió la confianza, porque es la única forma de obtener un cargo público. “Nadie puede escapar del sistema”, añadió al ser consultado sobre si sabía a qué se exponía con esta decisión después de tantos años de carrera de comunicador. “El discernimiento racional te tira ese mensaje: si inclinaron el rostro hacia mi figura mediática como periodista deportivo es porque buscan esa cuota de confianza en la ciudadanía, la causa profunda del descrédito de la clase política de nuestro país”, explicó. Ante una eventual gestión, pidió confianza y la oportunidad. Aseguró que sigue trabajando en sus funciones y que la gente de su movimiento sabe su “realidad laboral”. “Quiero que me voten como ciudadano; yo no me voy a poner el traje político que no me corresponde”, señaló. Comentó que su propuesta para la Asociación Nacional Republicana (ANR) es buscar una reunión entre los candidatos de diferentes movimientos para evitar agresiones políticas durante la campaña electoral. FUENTE: ABC COLOR